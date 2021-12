El secretario general de la OTAN saluda la conversación de Putin y Biden

Bruselas, 8 dic (Sputnik).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aplaudió este miércoles la conversación entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Joe Biden.



«Doy la bienvenida a la conversación de los presidentes de EEUU y Rusia que tuvo lugar ayer (martes), esperamos que Rusia no utilice la fuerza militar esta vez, sino que respete la soberanía y la integridad territorial de un Estado soberano e independiente en Europa: Ucrania», dijo Stoltenberg, interviniendo por videoconferencia en una reunión en Alemania.



Asimismo, el secretario general de la Alianza Atlántica destacó la importancia del diálogo entre Moscú y Washington para resolver todas las cuestiones, incluida la situación de Ucrania.



«Llamamos a Rusia a reducir las tensiones, a ser transparente sobre sus intensiones. El diálogo es la solución, se necesita un arreglo político, por lo que exhortamos a Rusia a desescalar la situación», concluyó.



Además, la OTAN, subrayó Stoltenberg, continúa abogando por reanudar la labor del Consejo Rusia-OTAN, al margen del cual se puede debatir el conflicto ucraniano.



«Considero que debemos utilizar las herramientas y plataformas para colaborar con Rusia. La OTAN sigue creyendo en un diálogo constructivo con Moscú, inclusive a través del Consejo Rusia-OTAN, formado tras la Guerra Fría, en el marco del cual se reúnen Rusia y los aliados de la OTAN y discuten una amplia gama de temas, como Ucrania, la reducción de riesgos, los ejercicios, el control de armamentos y muchas otras cuestiones», declaró el secretario general.



Detalló también que la alianza propuso, en repetidas ocasiones, organizar este encuentro pero Moscú se negó a todas las propuestas. Sin embargo, reiteró, la OTAN sigue dispuesta a reunirse.



Según las palabras de Stoltenberg, la alianza cuenta con canales de comunicación con Rusia pero estos, en su opinión, no garantizan un diálogo pleno.



Este martes, Biden y Putin mantuvieron una reunión virtual de unas dos horas de duración, en la que abordaron distintos temas, principalmente la situación en la frontera con Ucrania.



Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia está trasladando tropas dentro de su propio territorio y conforme con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debe preocupar a ningún país.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias en el este de Ucrania. (Sputnik)