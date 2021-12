Google reveló noticias, palabras y preguntas más buscadas en 2021

Washington, 8 dic (Prensa Latina) La multinacional Google reveló hoy la lista con noticias, palabras, preguntas, actores, películas y otras variables más buscadas en la plataforma por hispanos en Estados Unidos durante el 2021.

Entre los acontecimientos mundiales las personas se interesaron por la crisis en Afganistán, cuestiones relacionadas con las criptomonedas, específicamente las palabras “dogecoin” y “ethereum“, según citó la cadena televisiva CNN.

Le siguieron las consultas de la Covid-19, vacunas, así como el cheque de estímulo por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.

Sin embargo, otros términos puntuales fueron economía, desastres naturales, comida y series. Indagaron sobre el huracán Ida, que llegó a Estados Unidos categoría 4, destrozó viviendas y causó la muerte en distintas ciudades del país.

En el buscador intentaron despejar interrogantes sobre la sexualidad y otras enfermedades, entre ellas qué es heterosexual, eutanasia, síndrome Guillain-Barré, sancocho, pansexual, trombosis, avaricia, postración y qué es la encefalitis.

Los usuarios quisieron profundizar en el actor estadounidense Alec Baldwin, vinculado con el disparo a la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, durante la grabación.

Igualmente, en el joven de 18 años Kyle Rittenhouse, presunto asesino a tiros de dos personas durante disturbios en Kenosha, Wisconsin; la gimnasta olímpica norteamericana Simon Biles; el presidente Joe Biden y el comediante Pete Davison.

En el cine, además de Baldwin, Google expuso a los actores Aryan Khan, Gina Carano y la actriz mexicana Carmen Salinas.

Ubicó como muertes más buscadas la del rapero DMX, el asesinato de la joven bloguera Gabby Petito, el suicidio de su prometido Brian Laundrie, el trágico fallecimiento de la cantante Marilia Mendonca y la partida física del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel.

Los internautas priorizaron información de la serie surcoreana El juego del calamar (Squid Game), Bridgerton, WandaVision, Cobra Kai y Loki, de acuerdo con el listado divulgado.

A nivel de películas el texto mencionó Eternals, Black Widow, Dune, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Red Notice, The Unholy, La Civil, Run, Red Notice y Fast & Furious 9′.

La estadounidense Google, cuyo principal producto es el motor de búsqueda, ofrece servicios de Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.