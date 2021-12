Kiev dispuesto a hacer concesiones en contactos con Moscú, si Rusia hace lo mismo

Londres, 9 dic (Sputnik).- Ucrania está dispuesta a hacer concesiones en las relaciones con Moscú, si Rusia responde recíprocamente, declaró el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba.



«Tenemos un enfoque constructivo, estamos dispuestos a hacer concesiones si Rusia responde recíprocamente», dijo Kuleba al canal británico Sky News duranet su visita a Londres.



Sin embargo, el canciller ucraniano subrayó que Kiev no hará concesiones en cuestiones de importancia fundamental para el desarrollo de Ucrania, como la integración europea y euroatlántica.



«Los requisitos deben ser racionales y legales», afirmó.



Kuleba también expresó la esperanza de que en caso de un potencial aumento de tensiones cerca de las fronteras ucranianas, los aliados de Kiev apoyen al país económicamente y, si es necesario, ayuden a reforzar el Ejército.



Más temprano, el presidente ruso, Vladímir Putin, tachó de alarmantes las declaraciones de que Moscú supuestamente está preparando una invasión a Ucrania, al reiterar que Rusia no es parte del conflicto en ese país.



Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia está trasladando tropas dentro de su propio territorio y conforme con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debe preocupar a ningún país. (Sputnik)