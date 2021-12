EEUU confirma que le brindará ayuda a Ucrania para que pueda defenderse

Kiev, 10 dic (Sputnik).- Estados Unidos confirmó que le proporcionará la ayuda necesaria a Ucrania para que pueda defenderse en cualquier momento, declaró este jueves el jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, al término de las negociaciones de los presidentes de EEUU y Ucrania, Joe Biden y Vladímir Zelenski.



«El presidente Biden confirmó que EEUU proporcionará –y ya lo ha empezado a hacer– toda la ayuda necesaria para que Ucrania pueda dar cualquier respuesta de resistencia en cualquier momento», afirmó Yermak en declaraciones al canal de televisión ucraniana «1+1».



A su vez, Zelenski reiteró en su conversación con Biden que Ucrania no tiene intención de lanzar ataques contra cualquier país, agregó el jefe del gabinete presidencial ucraniano.



«Solo deseamos llevar la paz a nuestra tierra, deseamos devolver nuestros territorios, devolver a nuestra gente», subrayó Yermak.



En cuanto a la posibilidad de congelar el conflicto en el este de Ucrania, Zelenski y su equipo no consideran adecuada esa idea, indicó el jefe del gabinete presidencial.



Añadió que Ucrania tampoco apoya un alto el fuego completo, ya que el último alto el fuego, alcanzado en 2020, «se mantuvo unos meses».



«Luego comenzaron a producirse violaciones que alcanzaron grandes proporciones, hablar de un alto el fuego total es una tontería. Aunque Ucrania está dispuesta a cumplir con las obligaciones que hemos acordado», dijo Yermak.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. (Sputnik)