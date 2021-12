México se suma al programa espacial de la NASA Artemisa para volver a la Luna

Ciudad de México, 10 dic (Sputnik).- México se incorporará al programa Artemisa de la agencia espacial de EEUU (NASA) que tiene la meta de regresar a la Luna y explorar Marte, como país miembro para promover el uso pacífico del espacio, anunció el jueves el canciller Marcelo Ebrard.



«Nuestra gratitud al presidente Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris por su invitación a México para formar parte del Programa Artemisa que se propone regresar a la Luna y explorar Marte así como asegurar una exploración pacifica y sustentable del espacio», escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.



En un discurso durante el evento con motivo de la adhesión del país latinoamericano al Programa Artemisa, el jefe de la diplomacia mexicana destacó que esa incorporación no obliga a aportar fondos para el presupuesto.



«Más adelante tenemos que invertir, pero en México, EEUU no nos está pidiendo que hagamos una inversión», subrayó.



El administrador de la NASA, Bill Nelson, dio la bienvenida a México en la misma red social, y comentó que el país latinoamericano se une a un número creciente de naciones como el próximo signatario de los Acuerdos Artemisa para «trabajar con nosotros para explorar el espacio de manera responsable en beneficio de todos».



Por su parte, Harris dijo que en una reunión inaugural del Consejo Nacional del Espacio se indicó que esos acuerdos establecen «normas claras para la exploración espacial civil».



Expresó a la vez su beneplácito por la decisión de México de unirse a los Acuerdos Artemisa a «realizar la exploración espacial de manera responsable y sostenible».



Proyecto Artemisa



Ebrard también celebró que la NASA haya determinado que este proyecto se llame Artemisa



«Es la hermana de Apolo, ambos de la mitología griega, hija e hijo de Zeus. Simboliza los valores que nos identifican a los países que vamos a participar en este proyecto de igualdad de género, de protección a todas y a todos de un tipo de sociedad igualitaria, respetuosa, libre, es un gran símbolo, es algo nuevo», dijo el diplomático.



El secretario de Relaciones Exteriores afirma que este proyecto tendrá «un impacto cultural inmenso en todo el mundo, en favor de la equidad de género»



Indicó que no es casualidad que sea la vicepresidenta, «una mujer de muy alto rango en EEUU, la que nos haya invitado».



Ebrard dijo que ambos países tienen una coincidencia sobre una serie de principios respecto al espacio: «sustentabilidad, inclusión, fines pacíficos, y participar en diseño, en tecnología, en proyección, ser parte del proyecto».



Recordó que para quienes vivieron en 1969 la llegada del primer ser humano a la Luna, las escenas se vieron «con la televisión de bulbo, que fue algo que no olvidamos ni vamos olvidar».



«Éramos espectadores, ahora vamos a ser participantes, es un gran paso para México, no vamos a ser espectadores, vamos a estar ahí», puntualizó.



El canciller detalló que México es el país número 14 en producción aeronáutica del mundo; en los próximos cuatro años espera llegar a ser el número 11, y en los próximos ocho años ser el número 10. (Sputnik)