Moscú denuncia traslado de artillería pesada por Kiev al este de Ucrania

Moscú, 9 dic (Sputnik).- Kiev está trasladando artillería pesada a la zona del conflicto en el este de Ucrania, como detectó también la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



«La Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania registra el traslado por parte de Kiev de armamento pesado, incluida artillería de gran calibre y vehículos blindados, al este del país, así como el uso de drones», dijo Zajárova en una rueda de prensa.



La vocera destacó que Rusia sigue preocupada por los suministros de armas por parte de los países de la OTAN a Kiev, que se encuentra en estado de guerra civil, así como a causa de que en Ucrania, según la información de la propia Fiscalía General ucraniana, hay 5 millones de armas de fuego en circulación no contabilizadas.



Además, Moscú insta a Kiev a abstenerse de sabotear los Acuerdos de Minsk, cesar la violación masiva de derechos humanos y acatar el estricto cumplimiento del imperio de la ley, afirmó Zajárova.



«Esperamos que nuestros socios occidentales, así como las organizaciones internacionales especializadas, animen a las autoridades ucranianas a poner en práctica estas prioridades», añadió.



Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones por parte de Occidente de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para colocar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Rusia está trasladando tropas dentro de su propio territorio y conforme con sus planes, actividad que no amenaza a nadie ni debe preocupar a ningún país.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias en el este de Ucrania. (Sputnik)