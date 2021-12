¡Voces Costarricenses destacan a nivel internacional!

San José, 9 Dic (Elpaís.cr).- El gremio de Profesionales de la Voz de nuestro país está cerrando con Broche de Oro este 2021 y poniendo muy en alto el nombre de Costa Rica a nivel internacional. Seis locutoras y locutores nacionales obtuvieron nominaciones en dos de las premiaciones más importantes a nivel internacional:

Mariela Baltodano con una nominación en los Voice Arts Awards de SOVAS (Society Of Voice Arts and Sciences), considerada como la premiación homóloga de Premios Oscar de la Academia.

Y Carolina Solano, Marcela Loría, Mariela Baltodano, Karina Mora, Johanny Hernández y el niño Santiago Aguilar (hijo de la locutora Hannia Blanco) con una nominación cada uno en los Premios Lavat: la premiación latinoamericana más importante en el ámbito de la Locución.

Para el locutor y productor radiofónico Denis Solera, presidente de la recientemente constituida APROVOZ – Asociación de Profesionales de la Voz de Costa Rica, las nominaciones otorgadas a las locutoras y los locutores costarricenses en estas premiaciones internacionales son un reflejo del gran nivel que tienen los Profesionales de la Voz de nuestro país con respecto a sus homólogos hispanos y un gran paso en el proceso de proyección y consolidación de nuestro gremio en el plano internacional, poniendo a Costa Rica en el mapa junto a países líderes en la industria de la Locución Profesional Latinoamericana como México y Colombia.

No es la primera vez que Profesionales de la Voz costarricenses reciben nominaciones o ganan premios a nivel internacional, en el pasado locutores como Johanny Hernández, Marcela Loría o Mauricio Meléndez estuvieron nominados e incluso ganaron sus categorías en diferentes premiaciones, pero esta es la mayor cantidad de nominados en dos premiaciones tan importantes en el mismo año, lo que significa un gran hito para el gremio de Profesionales de la Voz de Costa Rica.



Estas son las nominaciones:

Los Voice Arts Awards de SOVAS (Society Of Voice Arts and Sciences) son considerados como los premios homólogos al Oscar de la Academia en el campo de la Locución y Doblaje, entregados por The Society Of Voice Arts and Sciences de Estados Unidos a los mejores trabajos realizados por actores de voz, podcasters, productores, narradores de audiolibros, narradores de descripciones de audio, redactores publicitarios, ingenieros de audio, directores de casting, artistas de palabra hablada y otros de todo el mundo, en más de cien categorías distintas en inglés, español, árabe y portugués.

Para esta octava edición la locutora Mariela Baltodano fue nominada en la categoría Outstanding Commercial Demo Best Spanish VoiceOver.

Esta es la tercera vez que una locutora costarricense es nominada en tan importante premiación, ya que en la edición del 2019 la locutora Marcela Loría fue nominada en la categoría Mejor Comercial de Televisión o Web en español y en el 2020 fue parte del elenco del proyecto narrativo “Para que Tú me oigas” de Vicky Tessio, que ganó en la categoría Spoken Word or Exceptional Narration – Best Voice In Spanish (palabra hablada o narración excepcional – mejor voz en español).

Además, el locutor Johanny Hernández participa en el elenco de la campaña “Nuestra Voz no se queda en casa” junto a 68 locutoras y locutores de Iberoamérica, producida por Jhon García y que también está nominada en estos premios.



La gala de la octava edición de los Voice Arts Awards se llevará a cabo el próximo domingo 19 de diciembre en The Guggenheim Museum en Nueva York, con transmición vía streaming desde el sitio web http://sovas.org/

Premios LAVAT:

Los Premios Lavat son los premios más importantes que se entregan en América Latina a los locutores, narradores, y actores de doblaje. Reciben ese nombre en honor al gran locutor y actor de doblaje mexicano José Lavat, fallecido el 15 de mayo del 2018. En esta premiación participan profesionales de la voz de América Latina, España y Estados Unidos y para este 2021 se recibieron más de 600 postulaciones en las diferentes categorías (cifra record) lo que hace aun más destacable que Costa Rica obtuviera seis:

· Karina Mora: Mejor Presentadora de Eventos Virtuales/En Vivo

· Marcela Loría: Mejor Producción de Podcast por “Pequeños Viajes Sensoriales”

· Mariela Baltodano: Mejor Demo Comercial Femenino.

· Carolina Solano: Mejor Locutora Comercial.

· Santiago Aguilar: Mejor Locutor Infantil.

· Johanny Hernández: Mejor locutor para E-Learning Voz Masculina.

La premiación se llevará a cabo el próximo sábado 11 de diciembre vía streaming desde el sitio web y redes sociales de los Premios Lavat.



Esta no es la primera vez que las y los Profesionales de la Voz costarricenses reciben reconocimientos tan importantes en el extranjero. Desde hace varios años una gran cantidad de campañas publicitarias, documentales y narraciones difundidas en Centroamérica y otros países latinoamericanos llevan voces ticas. Y en los últimos años locutoras y locutores costarricenses han recibido nominaciones y reconocimientos internacionales muy importantes.

