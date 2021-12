Haitianos protestan en Puerto Príncipe por aumento de precios de combustibles

Puerto Príncipe 10 dic (Sputnik).- Decenas personas se manifiestan este viernes en la capital de Haití contra el alza en los precios del combustible, luego que el Gobierno retirara los subsidios a este rubro.



«El Gobierno sigue sin pensar en los más pobres, con el aumento se encarecerá la vida, no lo podemos permitir», dijo a la Agencia Sputnik un manifestante en Petion Ville, antes de prender fuego a neumáticos y basura acumulada.



En zonas como Petion Ville, Route de Frères, y Bas Delmas, los manifestantes erigieron barricadas y bloquearon varias arterias para denunciar que la medida del Gobierno aumentará de facto el precio de los productos de primera necesidad.



Este viernes quedó efectivo el retiro de los subsidios a los hidrocarburos, vigente desde que el Gobierno se integró al proyecto de Petrocaribe, impulsado por la administración del entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1954-2013) en 2005 para ofrecer combustible a precios preferenciales a las naciones caribeñas.



Desde 2018 las autoridades haitianas intentan eliminar esta subvención y alegan que desangra el presupuesto estatal, mientras los más beneficiados son los sectores ricos.



De acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas, Patrick Bosivert, de 2010 a 2020 el Estado destinó 150.000 millones de gourdes (unos 1.500 millones de dólares) para el subsidio y el pasado año el importe alcanzó los 30.000 millones de gourdes (cerca de 300 millones de dólares), lo que representa un tercio de los ingresos recaudados.



«Esta es una situación catastrófica. No podemos integrar ningún programa serio con las instituciones internacionales con esta mesa», dijo al programa radial Magik9.



No obstante, analistas señalan que el incremento será devastador para las personas con menos recursos.



«Es un alza drástica», dijo a esta agencia el economista Jean Jores Pierre.



Varias organizaciones sindicales amenazaron con movilizarse si el Gobierno no da marcha atrás a la medida, mientras que políticos de la oposición, e incluso algunos aliados del primer ministro Ariel Henry, criticaron que la disposición se implemente en momentos en que casi la mitad de la población vive bajo inseguridad alimentaria. (Sputnik)