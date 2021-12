La OTAN induce a Kiev a dar pasos agresivos, advierte Moscú

Moscú, 10 dic (Sputnik).- La Alianza Atlántica induce a Ucrania a dar pasos agresivos, según una declaración del Ministerio de Exteriores de Rusia hecha pública este viernes.



«Los países de la OTAN inducen a Kiev a dar pasos agresivos», dice el texto publicado en la página web de la Cancillería rusa.



Lo muestran, agrega, «los ejercicios no programados de Estados Unidos y sus aliados en el mar Negro».



«Los aviones de los países miembros de la OTAN, incluidos los bombarderos estratégicos, realizan de manera regular sobrevuelos provocadores y maniobras peligrosas cerca de las fronteras de Rusia», indica.



Según la declaración, Rusia considera «absolutamente inadmisible» el aumento de la confrontación en su contra.



«Como pretexto se utiliza la situación en Ucrania, en relación con la cual Occidente trazó el rumbo hacia alentar la rusofobia, defender las acciones del régimen de Kiev para socavar los Acuerdos de Minsk y prepararse para un escenario de fuerza en Donbás», subraya la declaración.



La tensión entre Ucrania y Rusia aumentó en los últimos días, luego de que Moscú advirtiera un gran aumento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.



A su vez, Kiev y varios países occidentales mostraron su preocupación por el presunto incremento de «acciones agresivas» por parte de Rusia cerca de la frontera ruso-ucraniana.



Moscú ha rechazado en más de una ocasión las acusaciones de agresión por parte de Occidente y Ucrania, subrayando que no amenaza a nadie y que las acusaciones sobre una supuesta «agresión rusa» son una excusa de la OTAN para desplegar más equipos militares cerca de sus fronteras y ocultar así sus propias acciones. (Sputnik)