Rusia exige garantías de que EEUU y la OTAN no desplieguen misiles en países limítrofes

Moscú, 10 dic (Sputnik).- Moscú exigió a Estados Unidos y a la OTAN que establezcan de forma jurídica un acuerdo sobre el no despliegue de sistemas de misiles en los países vecinos, incluidos los que no son miembros de la Alianza Atlántica, adelantó el viernes el Ministerio de Exteriores ruso.



«Insistimos en el establecimiento legal de un acuerdo sobre el no despliegue por parte de EEUU y otros países de la OTAN de sistemas de ataque que supongan una amenaza para la Federación Rusa en el territorio de sus países vecinos, tanto miembros como no miembros de la Alianza del Atlántico Norte», dice el comunicado del ente hecho público en su página web.



Asimismo, según la Cancillería, Moscú confía en que el bloque militar responda de forma concreta a sus propuestas para reducir las tensiones en Europa, en particular, que la OTAN realice sus maniobras a una distancia acordada de la línea de contacto entre Rusia y la Alianza, y que se acuerde una distancia mínima de acercamiento de los buques y aviones de guerra para evitar actividades militares peligrosas, principalmente en las regiones del Báltico y el mar Negro.



La cartera de Exteriores rusa también señaló que Moscú insistió que la OTAN responda a la propuesta de «reanudar el diálogo regular entre los organismos de Defensa de Rusia y EEUU y de Rusia y la OTAN». (Sputnik)