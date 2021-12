Visita a Emiratos Árabes Unidos y Covid-19 destacaron en Costa Rica

San José, 11 dic (Prensa Latina) La visita oficial del presidente Carlos Alvarado a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y el mantenimiento de la curva descendente de la Covid-19 destacaron en Costa Rica la semana que concluye hoy.

Del 3 al 8 de este mes, Alvarado estuvo en EAU con el objetivo de atraer inversiones y fortalecer los vínculos bilaterales, sobre lo cual afirmó que los dos países tienen muchas posibilidades de seguir creciendo y de construir juntos nexos de largo plazo y estratégicos.

«Queremos una relación atractiva para todas las partes y en que todos salgamos beneficiados», apuntó Alvarado al resumir los seis días de su visita oficial a EAU, país que -indicó- es la segunda economía más grande de las naciones del Consejo de Cooperación del Golfo y constituye el sexto destino de las exportaciones ticas en Medio Oriente.

Casa Presidencial precisó que el mandatario cerró su sexta y última jornada con reuniones con directivos y miembros de la Cámara de Comercio e Industria del Emirato de Sharjah y de la Cámara de Comercio del Emirato de Abu Dabi para explorar oportunidades de intercambio comercial, especialmente para impulsar las exportaciones ticas a este mercado.

En el encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio del Emirato de Abu Dabi, Abdullah Mohamed Al Mazrouei, este mostró interés en apoyar la conectividad aérea con Costa Rica, así como en el intercambio comercial, refirió la fuente informativa.

Por otra parte, en la reunión del mandatario tico con Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente y director ejecutivo de Emirates Group, revelaron que la aerolínea Emirates mejorará conectividad aérea a través de socios de código compartido con Costa Rica para impulsar turismo emiratí.

Alvarado celebró la noticia y destacó la triple ganancia que estaría obteniendo el país: comercio, pasajeros y logística.

Asimismo, la Corporación de Inversiones de Dubái (ICD) confirmó la construcción de un hotel siete estrellas en el golfo de Papagayo, en la provincia costarricense de Guanacaste.

El desarrollo del complejo hotelero, que llevará el nombre de One and Only Papagayo y contará con 167 habitaciones y 41 residencias, fue ratificada por Mohammed Al Shaibani, ministro de la Corte Real de Dubái y director ejecutivo de la ICD, junto con el director adjunto, Khalifa Al Daboos.

Por otra parte, esta semana el Ministerio de Salud reveló que entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, el país registró 754 nuevos casos de Covid-19, el menor nivel de contagio desde junio de 2020, mientras este miércoles no hubo fallecidos a causa de esta enfermedad, por primera vez en 520 días.