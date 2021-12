Peskov denuncia que EEUU cree en la posibilidad de que Rusia intervenga en Ucrania

Moscú, 12 dic (Sputnik).- EEUU cree en la posibilidad de una supuesta «invasión» de Rusia en Ucrania, y no se percata de que se trata de un bulo informativo, declaró.



«Sí, de hecho, Biden indicó que si ocurría una invasión efímera de Ucrania, pues, al parecer, los propios estadounidenses ya creen que eso no es un bulo informativo, sino la pura verdad», dijo Peskov en una entrevista brindada al canal televisivo Rossiya 1.



Para el portavoz, la creciente presión informativa relacionada con el tema forma parte de un plan que tienen como objetivo demonizar a Rusia.



Según el funcionario, Putin le precisó a Biden que las tropas de Rusia, «que no amenazan a nadie», se encuentran desplegadas dentro de su territorio ruso.



«Pero, al mismo tiempo, usted dice eso mientras se encuentra a 1.000 kilómetros de nuestro territorio», citó Peskov las palabras de Putin, dirigidas a Biden.



El martes pasado Biden y Putin mantuvieron una reunión virtual de dos horas, en la que debatieron varios temas, principalmente la situación en la frontera ruso-ucraniana.



Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.



Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.



La tensión entre Ucrania y Rusia aumentó en los últimos días, luego de que Moscú advirtiera un gran aumento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de EEUU y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.



A su vez, Kiev y varios países occidentales han mostrado su preocupación por el presunto incremento de «acciones agresivas» por parte de Rusia cerca de la frontera ucraniana.



Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones por parte de Occidente de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas. (Sputnik)