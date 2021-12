¡Gran sorteo! Llévese el tríplex que condenó a Lula

Río de Janeiro (Brasil), 13 dic (Sputnik).- Tiene 215 metros cuadrados, en un edificio con cocheras para dos automóviles para cada unidad, seguridad las 24 horas y un parque de juegos con presencia de niñeros. Se encuentra en una zona lujosa de Guarujá, estado de São Paulo (sureste de Brasil). Ah, y sirvió para condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) en la Operación Lava Jato.



El polémico apartamento, con un amplio living comedor, un balcón con vista al mar, sauna, pileta propia, y cocina y habitación para el servicio doméstico, será sorteado en Internet el 30 de marzo de 2022.



El actual propietario del inmueble, Fernando Gontijo, explicó al diario Estadão que «cualquier persona puede optar» por él, pagando una cuenta mensual por 19,99 reales (3,53 dólares) en el portal «Pancadão», escogido para realizar el remate.



El tríplex es el premio principal del sorteo, que también incluye automóviles y televisores.



«Este apartamento tiene características que lo diferencian de todos los demás porque forma parte de la historia de Brasil», explicó el empresario, quien adquirió la vivienda en una subasta, por 2,2 millones de reales (600.700 dólares), en mayo de 2018.



Gontijo dijo que el monto que recaudará aún es una incógnita, pero que espera que sea alto por la curiosidad que despierta.



El proceso conducido por el otrora juez Sérgio Moro consideró que Lula era el propietario de este inmueble en la playa, y que sería una especie de recompensa dada por el conglomerado brasileño de la construcción OAS a cambio de supuestos favores prestados dentro de la trama corrupta de la petrolera estatal Petrobras.



El expresidente brasileño siempre negó cualquier vínculo con el apartamento, alegando que no había contrato ni escrituras. Este año, el Tribunal Supremo Federal no reconoció la competencia de Moro para los procesos relacionados con Lula y además le consideró parcial, por lo que las condenas fueron anuladas.



La presunta pertenencia de este apartamento tríplex a Lula le condenó a la cárcel y le impidió participar como candidato a presidente en las elecciones de 2018.



Prisión y libertad



Lula fue citado por primera vez a declarar por el caso del tríplex de Guarujá en enero de 2016. En septiembre de ese año, Moro aceptó la denuncia contra el exmandatario y le abrió un juicio por corrupción desde un tribunal de primera instancia de Curitiba.



El 12 de julio de 2017, el magistrado declaró a Lula culpable por corrupción pasiva y lavado de activos en el caso del apartamento, condenándolo a nueve años y medio de cárcel en primera instancia. El fallo fue confirmado en un tribunal de segunda instancia, que aumentó la pena de prisión a 12 años y un mes.



Lula también fue condenado por el caso de una casa de campo en la localidad de Atibaia y por supuestas donaciones ilegales realizadas por la constructora Odebrecht, principal investigada en la operación anticorrupción Lava Jato, al Instituto Lula.



En junio de 2019, una investigación de la revista The Intercept divulgó documentos y conversaciones filtradas entre Moro y los fiscales de la causa contra Lula, en las que el juez les presionaba para encarcelarlo, y en noviembre el Supremo Tribunal Federal estableció que la prisión de Lula era inconstitucional, ya que la condena era en segunda instancia y solo se podía enviar a la cárcel a hayan agotado todos los recursos legales.



Lula así recuperó la libertad, tras haber pasado 580 días en prisión.



En marzo de este año, el juez Edson Fachin de la Corte Suprema anuló todas las sentencias dictadas contra el expresidente, señalando que el tribunal de Curitiba que lo condenó no tenía «competencia jurídica» para el caso.



Moro fue nombrado como ministro de Justicia del actual presidente Jair Bolsonaro, pero renunció en 2020 en protesta por la interferencia del mandatario en su gestión.



Lula hoy se perfila en las encuestas como el favorito para triunfar en las próximas elecciones brasileñas de 2022 y suceder a Bolsonaro. (Sputnik)