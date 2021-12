Más de 100.000 estadounidenses sin electricidad por el impacto de tornados

Washington, 13 dic (Sputnik).- Más de 100.000 personas en Estados Unidos siguen sin electricidad luego de los múltiples tornados y tormentas que azotaron a varios estados del centro y sur del país, según el sitio web poweoutages.



Desde el lunes, más de 26.000 personas en el estado de Kentucky (sur) sufren apagones de electricidad, mientras que 28.0000 hogares informaron que no tienen luz en el estado de Nueva York, explica el informe.



Asimismo, unos 62.000 denunciaron problemas con el suministro eléctrico en los estados de Michigan y Ohio.



Una serie de tornados y huracanes azotaron el viernes y sábado varios estados del centro y sur de Estados Unidos, en particular Illinois, Misuri (centro), Arkansas (sur), Kentucky (sur) y Tennessee (sur).



Según las últimas declaraciones del gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el balance de las víctimas mortales podría superar las 100 personas.



«Es una catástrofe nunca antes vista. Sé que hemos perdido más de 80 vidas, pero la cifra de fallecidos superará el centenar», dijo la autoridad al canal televisivo CBS.



Los tornados arrasaron ciudades enteras.



«La ciudad natal de mi padre quedó semidestruida. Es duro describirlo», confesó Beshear.



Según el gobernador, más de 300 efectivos de la Guardia Nacional colaboran en la búsqueda de las personas atrapadas entre los escombros.



A su vez, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, prometió que las brigadas trabajarán en el lugar los próximos «días, semanas y meses, mientras no finalice el restablecimiento».



Por su parte, el papa Francisco expresó su pésame por las víctimas de las tormentas al enterarse del devastador impacto de los tornados y agradeció por los esfuerzos de los socorristas y todos los que se ocupan de los heridos, de las familias afligidas y de los que han quedado sin hogar. (Sputnik)