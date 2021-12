Nicaragua podría triplicar exportaciones a China a mediano plazo, afirma empresario

Managua, 13 dic (Sputnik).- Nicaragua podría triplicar el volumen exportable de productos tradicionales hacia China en los próximos 10 años de establecerse un proyecto de inversión a gran escala, donde el país asiático provea la tecnología clave para desarrollarla en la nación centroamericana, afirmó a la Agencia Sputnik este lunes el presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonado Torres.



«Tenemos tierra suficiente, no tenemos límite de tierra y no tenemos límite de agua que es clave para la productividad. Nicaragua lo que necesita son sistemas de riego para poder incrementar su ciclo productivo. Nicaragua basa su ciclo productivo en invierno y verano, pero no tenemos sistemas de riego masivo y China cuenta con esos sistemas de riego masivo, lo que significa una gran oportunidad para Nicaragua», explicó Torres.



Tras su arribo procedente de la República Popular de China, el domingo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, afirmó que el restablecimiento de las relaciones entre los gobiernos Pekín y Managua abre «espacio para mayor inversiones» y una ampliación del mercado para las exportaciones nicaragüenses, calculadas en más de 3.500 millones de dólares en 2021.



«La aspiración es doblar esa cantidad en los próximos 10 años y esto solo es posible con un gran mercado que demande nuestro producto y podamos establecer todos los mecanismos necesarios para atraer más inversiones, mayor calidad de inversiones que dinamicen las exportaciones de nuestro país al mundo y a la República Popular de China», dijo Acosta.



La oportunidad para el desarrollo económico de la nación centroamericana podría alcanzar los 20.000 millones de dólares en la próxima década si se considera la inversión china en Nicaragua con tecnología de siembra y cosecha y tecnología de comunicación en el régimen de zonas francas, donde las exportaciones anuales rondan los 3.000 millones de dólares.



«Fácilmente Nicaragua podría convertirse en un ensamblador de tecnología de comunicación, celulares, electrodomésticos, perfectamente nosotros podemos ensamblar televisores, equipos de sonido y que la inversión china venga a instalarse en zonas francas tecnológicas, allí están la gran oportunidad de nosotros», puntualizó.



Las expectativas con el nuevo contexto de relaciones de desarrollo comercial internacional de Nicaragua «emocionan» al empresariado de este país, pues de acuerdo al titular de Conimipyme, les permitiría un crecimiento sostenido de hasta el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).



«Aquí tenés otro potencial de zonas francas, ponele 2.000 millones más de zonas francas triplicado para los próximos 10 años, estaríamos hablando de un desarrollo exportable con un salto del Producto Interno Bruto de Nicaragua sostenido como del 8 a 9 por ciento y ya no estaríamos hablando del 4 por ciento, para eso se tiene que disponer la infraestructura de Nicaragua a trabajar en esto», detalló Torres.



El empresario consideró que el Gobierno de Nicaragua deberá replantearse el Plan Nacional de Lucha contra la pobreza y el Desarrollo Humano 2022-2027 para redirigir los enfoques y metas de desarrollo para el próximo quinquenio.



El Gobierno de Nicaragua reconoció el 9 de diciembre a China como un único territorio y rompió relaciones con Taiwán, las que se mantenían vigentes desde 1990.



Los nuevos vínculos con China posibilitan a la nación centroamericana nuevas perspectivas de intercambio comercial e inversiones extranjeras directas avanzadas en conservaciones entre el Gobierno de Nicaragua, la Agencia China de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Consejo Chino para la promoción del Comercio Internacional y las Inversiones.