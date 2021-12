UE evita tratar con Belarús sobre crisis migratoria, dice Lukashenko

Minsk, 13 dic (Prensa Latina) El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, señaló hoy que la Unión Europea (UE) evita negociar con las autoridades del país sobre la crisis migratoria y que tampoco tienen contactos con Alemania.

En declaraciones al canal de televisión turco TRT, el mandatario expresó que la jefatura del bloque comunitario no está interesada en establecer conversaciones y que solo necesita razones para presionar a Belarús.

Acerca de los vínculos con Alemania sobre la situación de los refugiados en la frontera con Polonia, recordó que hace cerca de un mes estableció contactos telefónicos con la entonces canciller federal alemana, Angela Merkel, pero aclaró que ahora no tiene ninguno.

En la entrevista el presidente indicó que antes la UE designaba a personas responsables de las negociaciones con Minsk para resolver el problema.

Lukashenko rechazó las denuncias europeas acerca de la culpabilidad de Minsk en los orígenes de la crisis migratoria y subrayó que esas personas huyen de Iraq, Siria, Afganistán y otros países porque Estados Unidos, junto con sus aliados europeos, invadió sus países.

“Estas personas no tienen hogar, no tienen la oportunidad de alimentar y vestir a sus hijos. Pero lo peor es que no hay perspectivas de futuro, sobre todo para sus hijos, por lo que se convirtieron en refugiados y por diferentes rutas fueron a donde fueron llamados: a la UE”, comentó.