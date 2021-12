Alcalde de São Paulo cree que cancelar el carnaval ahora sería una «irresponsabilidad»

Río de Janeiro (Brasil), 15 dic (Sputnik).- El alcalde de la ciudad brasileña de São Paulo (sureste), Ricardo Nunes, cree que cancelar ahora el carnaval sería una «irresponsabilidad», y defendió que se puede decidir sobre la celebración de la fiesta más adelante, en función de la situación de la pandemia de covid-19, informó el martes la prensa local.



«El carnaval en la ciudad de São Paulo genera empleos y mueve 2.700 millones de reales (475 millones de dólares), sería una irresponsabilidad mía en este momento cancelarlo», defendió, según recoge el portal de noticias local UOL.



El alcalde aseguró que todas las opciones están sobre la mesa y que tiene hasta enero para decidir: «Si hay riesgo no habrá carnaval; si no hay riesgo no podemos renunciar a una fuente de generación de empleo y renta para la ciudad que es tan importante para ayudar incluso a disminuir la pobreza y la desigualdad social».



El carnaval de São Paulo, la ciudad más poblada de Sudamérica, no es el más tradicional de Brasil, pero sí el más masivo; la alcaldía cuenta con reunir a 15 millones de personas en las calles en la próxima celebración, prevista para finales de febrero y principios de marzo. (Sputnik)