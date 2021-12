Arqueólogos italianos encuentran la tumba de bebé más antigua de Europa

Roma, 14 dic (Sputnik).- La tumba de un recién nacido de unos 10.000 años fue hallada en la cueva Arma Veirana, en la región italiana de Liguria, comunicó este martes el diario La Repubblica.



La niña, llamada Neve (Nieve) por los arqueólogos, «murió unos 40-50 días después de nacer, hace unos 10.000 años, en la primera fase del Mesolítico», informó el rotativo.



Según el profesor Stefano Benazzi, jefe del laboratorio de Osteoarqueología y Paleoantropología, que analizó los restos de la niña, se trata de un hallazgo único, porque pertenece a una época, «de la cual se conocen pocas sepulturas», y el rito funerario se refiere a una recién nacida.



Junto al cráneo de Neve, los arqueólogos encontraron algunos elementos decorativos, como pequeñas perlas en conchas perforadas, cuatro colgantes y una garra de animal rapaz.



El análisis de las gemas dentales de la niña permitió determinar tanto su sexo y edad, como algunos detalles relativos a su madre.



En particular, los científicos establecieron que la madre se alimentaba con productos de tierra (animales cazados) y no marinos (pescado o moluscos) y que durante el embarazo había sufrido algunos trastornos fisiológicos.



El profesor Benazzi subrayó la importancia del descubrimiento, «porque no sabíamos casi nada de los individuos femeninos de aquella época «.



Existe «una buena documentación de sepulturas relativas a la fase media y final del Paleolítico superior, pero no son frecuentes los entierros relacionados con el Mesolítico, mientras en todas las épocas son particularmente raras las tumbas atribuibles a niños», indicó. (Sputnik)