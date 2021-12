La indignación crece en Haití con el alza de los combustibles

Puerto Príncipe, 15 dic (Sputnik).- Un aumento de hasta el 115 por ciento de los precios del combustible, tras el retiro de los subsidios gubernamentales sobre el rubro, ha generado una ola de indignación en Haití, además de esporádicos movimientos de protesta.



«Nosotros seguiremos en las calles hasta que el Gobierno retire la medida. No podemos pagar esos precios por el combustible y el Gobierno no ofrece nada, ¿para qué quiere ahorrar con el combustible?», dijo a la Agencia Sputnik el ciudadano Patrick Joseph, durante la manifestación del lunes en esta capital.



Decenas de personas se movilizan desde el viernes en la principal ciudad del país y otras urbes, bloquearon carreteras y protestaron contra el alza, una medida aplazada desde la administración del asesinado presidente Jovenel Moïse (2017-2021), y que en 2018 provocó una insurrección popular.



«Vamos a seguir en las calles y paralizar la ciudad si es necesario. El Gobierno tiene que entender que esos precios nos empobrecen más. El primer ministro (Ariel Henry) subió el combustible sin pensar en los pobres», dijo a la Agencia Sputnik, Louis, mientras servía de barricada humana para impedir el paso en Musseau, zona cercana a la residencia de Henry.



Justificación gubernamental



Las autoridades justificaron la decisión argumentando que las subvenciones inciden de manera negativa en el desarrollo económico del país, pues el Estado tuvo que destinar 150.000 millones de gourdes (unos 1.500 millones de dólares) de 2010 a 2020 en el subsidio.



«Nunca hemos podido ejecutar el presupuesto de inversión, el crecimiento previsto y buscado se ha quedado en el papel. Por lo tanto, es difícil reducir la pobreza y la desigualdad en el país», señaló al diario Le Nouvelliste el ministro de Economía y Finanzas, Patrick Boisvert.



El fin de los subsidios se hizo efectivo el 10 de diciembre y desde la gasolina tiene un aumento de 49 gourdes (0,49 dólares) para un costo total de 250 gourdes (2,47 dólares), mientras el diésel pasa de 169 gourdes (1,67 dólares) a 353 gourdes (3,49 dólares), y el keroseno a 352 gourdes (3,48 dólares), según confirmó Boisvert.



El Banco Mundial felicitó la «valentía» de las recientes medidas económicas y fiscales tomadas por el primer ministro Ariel Henry, sin embargo, políticos y sindicalistas indicaron que será una carga pesada para las personas de bajos recursos, porque el aumento de los precios de los hidrocarburos disparará los costos de la canasta básica.



Para el economista y analista político Jean Jores Pierre, el aumento es «exorbitado» y tendrá un alto costo para más de la mitad de la población.



Pierre estima que las familias que viven bajo el umbral de la pobreza serán las más afectadas porque «ya les cuesta llegar a fin de mes», no pueden enviar a los niños a las escuelas y los servicios sociales del Gobierno son prácticamente inexistentes, señaló a esta agencia.



Por el momento las autoridades parecen no retroceder, a pesar de las protestas, y prometieron trabajar con los sindicatos del transporte para evitar que se disparen sus precios.



El alza ocurre poco después de una crisis de desabastecimiento que durante cinco meses limitó la distribución del combustible, y fue particularmente aguda en octubre cuando las bandas armadas bloquearon el acceso a las terminales petroleras durante un mes.



Las pandillas ofrecieron una tregua en noviembre para la reanudación de la distribución, que podría terminar en cualquier momento y volver a hundir al país en una situación de emergencia. (Sputnik)