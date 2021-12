Las amenazas de EEUU de nuevas sanciones contra Rusia no funcionan, dice Zelenski

Kiev, 14 dic (Sputnik).- El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró que las amenazas de las «sanciones económicas muy duras», anunciadas por el líder de Estados Unidos, Joe Biden, durante las negociaciones con su homólogo ruso, Vladímir Putin, de momento no resultan suficientes para contener a Rusia.



«Después de las negociaciones entre los líderes de EEUU y Rusia, no hubo ninguna reducción del contingente militar desplegado cerca de nuestras fronteras. Además, apareció otro espacio para una escalada, el mar de Azov, donde el 70 por ciento del área acuática se encuentra bloqueado por Rusia. Cuando eso comience a cambiar, se podría decir que esos argumentos parecen convincentes», dijo el mandatario ucraniano en una entrevista con el diario italiano La Repubblica, publicada en el sitio web del jefe de Estado este martes.



El martes pasado Biden y Putin mantuvieron una reunión virtual de dos horas, en la que debatieron varios temas, centrándose en la situación en la frontera ruso-ucraniana.



Durante la cita el jefe de Estado ruso informó a su homólogo estadounidense del incumplimiento por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk y el sabotaje de esos convenios, y también denunció que es la OTAN la que emprende intentos peligrosos de abarcar el territorio ucraniano y desplegar sus fuerzas junto a las fronteras rusas.



La Casa Blanca reveló por su parte que el mandatario de EEUU durante el diálogo expresó su preocupación por la situación en torno a Ucrania y pidió lograr un acuerdo diplomático, y además amenazó que en caso contrario se tomarían medidas decisivas contra Moscú, incluidas las económicas.



La tensión entre Kiev y Moscú aumentó en los últimos días, luego de que Rusia advirtiera un gran aumento de la presencia militar de la OTAN en la región del mar Negro, que incluye buques de guerra con misiles a bordo, aviones estratégicos de Estados Unidos y ejercicios a gran escala, algunos de ellos no programados.



A su vez, Kiev y varios países occidentales han mostrado su preocupación por el presunto incremento de «acciones agresivas» por parte de Rusia cerca de la frontera ucraniana.



Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones por parte de Occidente de planear una agresión contra Ucrania, alegando que no amenaza a nadie, y señaló que las declaraciones sobre la presunta agresión rusa se utilizan como pretexto para emplazar más equipo militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas. (Sputnik)