Autoridades sanitarias de México detectan 23 casos de variante ómicron

Ciudad de México, 21 dic (Sputnik).- Las autoridades sanitarias mexicanas detectaron hasta la fecha a 23 personas que han dado positivo a la variante ómicron de covid-19, veinte de ellas aún en estudio, entre quienes 70 por ciento no habían sido vacunadas contra el SARS-CoV-2, informó este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



«Sobre la variante ómicrom (…), hasta el momento hay 23 muestras identificadas de igual número de personas contagiadas con covid-19, tres dadas a conocer la semana pasada, y 20 adicionadas más en estudio», dijo López Gatell en conferencia de prensa.



De ese número de personas contagiadas con la nueva variante, en la Ciudad de México hay diez hombres y seis mujeres; en el Estado de México que rodea la capital hay cuatro hombres y dos mujeres, una en Sinaloa (noroeste) y una en Tamaulipas (noreste).



Todos los casos de ómicron presentan «síntomas leves, ninguno fue hospitalizado excepto el primero (confirmado el 3 de diciembre), que ya no tiene síntomas ni es contagioso», detalló el funcionario de la cartera federal de Salud.



López-Gatell destacó la importancia de la vacunación contra covid-19 para prevenir casos graves o decesos por la enfermedad.



«Un 70 por ciento no habían sido vacunados (…), la mayoría de quienes ocupan los hospitales por síntomas de covid-19 son personas sin vacunar», detalla el informe oficial semanal titulado Pulso de la Salud.



De ese grupo, un 61 por ciento son hombres y la edad media de los afectados es de 45 años, puntualizó.



Contagios a la baja



Las primeras informaciones acerca de la virulencia de la variante ómicron sugieren que «tiene menor propensión a causar enfermedad grave» de covid-19 comparado con otras variables, agregó el funcionario.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) recaba información para saber si es más transmisible.



«Hasta el momento hay una idea de que sí es más transmisible. Algunas indicaciones sugieren que es dos veces más transmisible que la variante delta; pero hay que ver cómo se comporta en distintos contextos», advirtió López Gatell.



La curva epidémica en la semana confirma la tendencia de una «reducción muy leve» de los casos estimados (0,6 por ciento) registrada en la semana pasada.



Sin embargo, «en esta semana abrimos con un reducción sustancial de 19 por ciento menos que la semana previa, y estimamos que cerraremos la semana con al menos 10 puntos porcentuales menos», agregó López-Gatell.



Subrayó que la tendencia muestra «una reducción sostenida por varios meses y estamos vigilando un posible cambio en esa tendencia».



La ocupación hospitalaria continúa a la baja, comparada con el punto máximo de la epidemia en México que es que la cresta de la segunda ola en 2020, «de 91 por ciento menos, con 10 por ciento de camas covid-19 ocupadas», detalló.



Para una posible cuarta ola en el próximo invierno boreal, la capacidad hospitalaria disponible está intacta.



En cuanto a la vacunación, 146,6 millones dosis se han aplicado a 81,9 millones de personas, «que cubre al 88 por ciento de población adulta vacunada».



De esas personas, solo 12 por ciento esperan completar el esquema pendiente con una dosis más.



Las dosis de siete vacunas recibidas suman 194,5 millones de unidades con un costo de 1.626 millones de dólares, y solo resta pagar 229 millones de dólares más en todos los contratos.



Las autoridades sanitarias esperan recibir las últimas 10,3 millones de dosis contratadas, para superar 200 millones de unidades, de las cuales esta semana son esperadas 3,5 unidades de Pfizer y AstraZeneca.



México donó 10,4 millones de dosis y ha recibido donaciones de EEUU de 2,4 millones de vacunas, aplicadas en ciudades de la frontera norte.



En comparación con los diez países con mayor cantidad de dosis aplicadas, el país latinoamericano ocupa el séptimo lugar en el mundo, detrás de China, India, EEUU, Brasil, Indonesia y Japón, y adelante de Alemania, Pakistán y Rusia, en ese orden. (Sputnik)