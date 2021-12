Naftogaz pide a la UE que obligue a Gazprom a vender más gas a través de Ucrania

Kiev, 22 dic (Sputnik).- La empresa de energía ucraniana Naftogaz pidió a la Comisión Europea obligar al gigante ruso Gazprom poner a la venta grandes volúmenes de gas para suministrarlos por Ucrania, comunicó la compañía ucraniana este miércoles.



«Naftogaz pide a la Comisión Europea que adopte un conjunto de medidas urgentes. En particular, Naftogaz pide a la Comisión Europea que obligue a Gazprom que ponga a la venta mediante la plataforma electrónica volúmenes significativos de gas para suministrarlos a la frontera ucraniano-rusa o al menos en la frontera de Ucrania con la UE», dice el comunicado.



Según la empresa, la compañía rusa Gazprom abusa de su poder en el mercado europeo.



«La empresa nacional Naftogaz Ukraini el 21 de diciembre presentó su queja ante la Comisión Europea acerca del abuso de la posición dominante del Gazprom ruso en el mercado europeo del gas. La empresa nacional presentó la petición a la Dirección General de Competencia de tomar medidas inmediatas para normalizar la situación», señala el texto.



Según la compañía ucraniana, Gazprom dispone de volúmenes de gas suficientes y también puede utilizar el sistema de transporte de gas de Ucrania, pero la empresa renunció a suministrar grandes volúmenes a la UE.



Además, el gigante gasístico ruso, según la empresa ucraniana, «redujo de manera drástica la venta de su propio gas en el mercado al contado de Europa pese a la creciente demanda, y limita las posibilidades de otras empresas de suministrar más volúmenes de gas a Europa y competir con Gazprom».



«El objetivo de estas acciones es, en particular, la creación artificial del déficit de gas y la presión a la Unión Europea para que lance lo más pronto posible el gasoducto Nord Stream 2 sin cumplir con los requisitos de la legislación europea», agrega Naftogaz.



Según el informe de la empresa, Gazprom tiene que facilitar las posibilidades técnicas de su sistema de transporte de gas para las exportaciones de gas por las empresas privadas rusas y también para el tránsito de gas de los países de Asia Central.



Ucrania está preocupada por la falta de gas debido a la construcción del nuevo gasoducto Nord Stream 2, que permite transportar hasta 55.000 millones de metros cúbicos anuales de gas desde Rusia a Alemania por el fondo del mar Báltico.



No obstante, en diciembre de 2019 Rusia y Ucrania firmaron varios acuerdos sobre la continuación del tránsito de gas a través Ucrania, incluido un contrato por cinco años, según el cual Gazprom garantiza el trasiego de 65.000 millones de metros cúbicos de gas en el primer año y 40.000 millones de metros cúbicos anuales durante los restantes cuatro años.



Ucrania insiste en que el contrato sea extendido por al menos 15 años. A su vez, Moscú sostiene que el acuerdo estará vigente hasta su vencimiento en 2024 y asegura que no prevé renunciar a esta vía de tránsito cuando el acuerdo expire si sigue siendo económicamente viable para Rusia. (Sputnik)