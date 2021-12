Ritmo de propagación del covid-19 se desacelera en Alemania, según Instituto Robert Koch

Berlín, 22 dic (Sputnik).- El número de nuevos casos de covid-19 en Alemania disminuyó en las últimas semanas, declaró este miércoles el presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler.



«En las últimas semanas la tasa de propagación ha disminuido, pero lamentablemente esto no es una señal de distensión», dijo Wieler en una rueda de prensa en Berlín, añadiendo que se espera que el ritmo de propagación vuelva a aumentar.



Señaló que la tasa de propagación sigue siendo demasiado alta, y que los servicios médicos se encuentran al límite con alrededor de 4.500 pacientes con coronavirus en unidades de cuidados intensivos.



En opinión de Wieler, la variante ómicron traerá una ola del coronavirus con «una dinámica nunca antes vista», y, tomando en consideración que la duplicación de nuevos casos se produce aproximadamente cada tres días, «se convertirá en la dominante en una o dos, tres semanas a más tardar».



El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, presentó la víspera una lista de restricciones contra el coronavirus, las cuales se implementarán en el país europeo a partir del próximo 28 de diciembre.



Ante todo, el jefe del Gobierno alemán subrayó que se mantendrán las restricciones contra las personas no vacunadas, pues solo podrán asistir a sus lugares de trabajo, usar el transporte público los que estén vacunados, recuperados del virus o quienes cuenten con una prueba PCR negativa no superior a 24 horas.



Se impondrán estrictas restricciones al comercio minorista, al cine y a los teatros, así como permanecerán cerrados los clubes y discotecas. No contarán con espectadores en vivo ninguno de los grandes eventos, en particular, los partidos de fútbol.



Solo se permitirán reuniones, como máximo, de 10 personas vacunadas o recuperadas de la enfermedad, sin contar a los niños menores de 14 años.



Aquellos que siguen sin vacunarse no podrán realizar reuniones de más de dos personas, ni siquiera en su propia casa.



Además, queda prohibida para Año Nuevo la venta de cualquier tipo de petardo o cohete pirotécnico. (Sputnik)