Tragedia por explosión en Haití, una semana después

Puerto Príncipe, 22 dic (Sputnik).- Una semana después de la tragedia ocurrida en Cabo Haitiano por la explosión de un camión cisterna, el Gobierno realizó los funerales simbólicos de las víctimas mortales, en medio de la indignación y las protestas de los dolientes.



«Quería estar allí para acompañar a mis vecinos. La tragedia es enorme y muchas familias se destruyeron por esto. También perdimos nuestras casas y ahora no sabemos qué hacer», dijo a la Agencia Sputnik, Johanne, quien se recupera de sus quemaduras en el hospital de Médicos sin fronteras de Tabarre en Puerto Príncipe.



El primer ministro Ariel Henry anunció el 14 de agosto, horas después del siniestro, que el Gobierno realizaría las honras fúnebres como homenaje a aquellos que perdieron la vida durante la explosión, o como consecuencia de sus lesiones en los hospitales del país.



De acuerdo con el balance oficial, al menos 90 personas fallecieron, 60 de ellas en la escena, y otra treintena en los centros de salud del país.



Henry anunció el despliegue de hospitales de campaña, y algunos heridos fueron trasladados a la capital, y ciudades cercanas como Mirebalais y Hinche, en el centro de Haití.



Funerales controvertidos



Finalmente, las honras fúnebres se celebraron el martes 21 en la ciudad de Cabo Haitiano, capital del departamento Norte, y una de las más importantes del país.



Cuatro ataúdes cubiertos con la bandera nacional se exhibieron en la catedral de la urbe, mientras el arzobispo, monseñor Launay Saturné, cantó una homilía deplorando la tragedia y pidiendo a las autoridades tomar medidas para evitar siniestros similares.



Los pocos féretros en la ceremonia oficial, contrario a la promesa de las autoridades, indignaron a los familiares, quienes denunciaron al Ayuntamiento por presuntamente «aprovecharse la tragedia para enriquecerse», según gritaban en una manifestación improvisada.



De acuerdo con el diario Le Nouvelliste, el Gobierno desembolsó 9,5 millones de gourdes (poco más de 94.000 dólares) como fondo de emergencia para la organización del funeral.



«El contrato se celebró directamente entre la funeraria y el Ministerio de Hacienda sin la intervención del Ayuntamiento. El ayuntamiento no recibió nada por este funeral», explicó el vicealcalde de la ciudad, Patrick Almonor.



Algunas familias se negaron a participar de los tributos y otras optaron por celebrar las ceremonias en la intimidad de su hogar.



Almonor explicó que los cuerpos de muchas víctimas estaban en muy mal estado. Sin embargo, residentes locales criticaron que el Gobierno enterró a los fallecidos en fosas comunes sin siquiera identificar los cadáveres.



MISERIA Y TRAGEDIA



Durante su homilía, el arzobispo Saturné deploró que la miseria y el alto costo de la vida en el país se encuentran en el origen de la tragedia.



La mayoría de las víctimas de la explosión ocurrida el 14 de agosto se acercaron al camión transportador luego DE que un accidente lo dejara volcado en la vía pública. Según testigos, perforaron el tanque con diversas herramientas y el combustible vertido tardó pocos minutos en llegar a un conjunto de desechos en llamas.



Otros murieron luego que sus viviendas fueran consumidas por el fuego, sin tiempo a abandonarlas.



La Fundación Je Klere, que defiende los derechos humanos, culpó a la negligencia e irresponsabilidad del Estado y aseguró que tienen la obligación de indemnizar a los familiares.



«La tragedia de Cabo Haitiano es el resultado de la negligencia, la irresponsabilidad y la despreocupación que caracterizan la gestión de los asuntos públicos desde hace varios años, acentuada por la banalización del derecho a la vida que marca el régimen del PHTK (Partido Haitiano Tet Kale) y sus aliados», denunció la organización en un comunicado.



Accidentes como este podrían ser cada vez más comunes mientras el país se hunde en una profunda crisis multifacética, que afecta a todos los estratos sociales, y para la cual las autoridades no tienen una respuesta clara.



En especial con el combustible. El Gobierno aún no pudo solucionar las limitaciones en la distribución, luego que bandas armadas bloquearon durante un mes el acceso a las terminales petroleras.



En la capital, los productos petrolíferos llegaron a septuplicar su precio oficial en Puerto Príncipe, y en regiones más alejadas de las urbes el costo era 10 veces superior.



Además, la escasez y el deterioro de las infraestructuras limita la capacidad de respuesta, a lo cual se suma el aumento de la pobreza y la desigualdad en un país con más de 4,4 millones de personas bajo inseguridad alimentaria. (Sputnik)