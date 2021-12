Las espuelas se clavan en la piel

¡Sí, señores! ¡Que me demuestren lo contrario montando un toro sin espuelas!

El montador de toros a la tica le clava las espuelas al toro y aprieta las piernas. Por eso el toro no puede tumbarlo y queda vencido tras tratar de liberarse y sufriendo el dolor que eso le ocasiona.

Como coger una prensa en C de taller, y fijarla a una pieza de madera apretando el tornillo. Igual. No hay tal predominio de la valentía, la gallardía, la destreza. Es fuerza bruta y brutalidad temeraria. Es hacer sufrir a un animal y arriesgar quedar maltratado y hasta inválido. (De paso ¿por qué no hay montadoras salvo por alguna rara excepción?).

¿Entenderán esto algún día los amantes de los animales, las autoridades y los veterinarios del caso con competencia en este campo? Yo lo dudo porque por décadas he hecho campaña sobre esto en particular y hasta ahora ni siquiera un acuse de recibo he recibido de ellos.

¿Que la monta también se practica en el rodeo de México y Estados Unidos, argumento con el que algunas personas han tratado de convencerme? Primero, les es prohibido usar espuelas de puntas que le clavarían en la piel al animal. No es lo mismo. Segundo, los montadores estrella de los rodeos mexicanos y estadounidenses son personajes con un nivel de vida muchísimo más holgado económicamente que el de los montadores ticos. Si quedan maltratados o inválidos tienen mejores medios para lidiar con eso y para que sus familias lidien con eso. No es lo mismo.

¿Que es una tradición costarricense? ¿Qué es cultura? Sin duda. Solo hago saber a quienes creen que yo no sé eso, que hay tradiciones y culturas, decenas de miles en el mundo, que pueden ser crueles e inhumanas y que no son compatibles entre sí. Como la de matar a pedradas a la mujer que sea condenada por infidelidad marital o la de enterrar vivo a quien sea señalado como homosexual; o las de extracción de corazones a víctimas vivas o las de los jíbaros reductores de cabezas de la Amazonía. Todo eso es tradición y cultura. ¿Pero de qué clase de pueblos y con qué valores? “Tradición”, “cultura” no significan automáticamente “bueno”; pueden significar “malo”, “malísimo”.

Me gustaría que los de la seguridad social, las autoridades que tienen que ver con la niñez, la vejez y la familia vieran claro algún día que las familias de los montadores a la tica quedarían en una situación más precaria si algo grave sucediera al muchacho, el que normalmente lleva la carga de la manutención de la familia, aparte de que también sufren toda clase de tensiones por la probabilidad de que algo grave ocurra. Para quienes no entienden: ¿qué sería algo grave? Que muriera, por ejemplo, o que perdiera un ojo, que quedara con algún hueso, órgano, nervio o músculo dañado de por vida; que fuese a tener secuelas mucho más tarde, en su vejez o cuando ya estuviese jubilado (si es que llegase a tener pensión gracias a la monta y pudiese experimentar júbilo). Me gustaría ver un estudio socioeconómico sobre las condiciones de vida y de previsión social de los montadores. De momento me da la impresión de que son más de subsistencia que de vida.

Y el animal ¿qué? Porque no es solo el clavado de las espuelas en su piel. Es la tensión que experimenta durante el transporte a las distintas fiestas, porque lo utilizan una y otra vez para lo mismo. Ya sabe a lo que va de nuevo (tiene muy buena memoria). Y luego los momentos de indigno trato del animal en la manga, donde van a ponerle unas cuerdas que le aprieten el vientre ojalá maltratándole sus genitales para que salte y se contorsione más y otras para que se sujete el montador. Allí también recibe descargas de lo que llaman el chuzo eléctrico y patadas de varios asistentes que tratan de colocarlo como ellos quieren. Otros le tienen cogido del cuello con otras cuerdas para inmovilizarlo más. Todo indigno y doloroso para con un animal que en algunas civilizaciones ha sido toda una deidad.

¿Entonces qué? ¿Van a prohibir aquellos a quienes caiga el guante el uso de espuelas que sádicamente se le clavan al toro en la piel o no? ¿Van a prohibir al fin que el montador vaya clavado al toro y a permitir solo que lo haga sin espuelas como los montadores del rodeo mexicano y estadounidense? ¡A ver, esos valientes, humanitarios, civilizados y gallardos legisladores!

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial.