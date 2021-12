Moscú llama a Washington a comenzar por sí mismo en la lucha contra el fraude

Moscú, 26 dic (Sputnik).- Washington se nombró a sí mismo auditor mundial en la lucha contra la corrupción, pero debe comenzar por su propio país, declaró este jueves la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar el robo en EEUU de 100.000 millones de dólares de los programas de ayuda a las empresas y a los desempleados en el marco de la pandemia.



Anteriormente, el Servicio Secreto estadounidense afirmó que en el país fueron robados al menos unos 100.000 millones de dólares del presupuesto de los programas creados para ayudar a las empresas y a los ciudadanos que perdieron sus empleos debido a la pandemia del coronavirus.



El coordinador nacional de la lucha contra el fraude relacionado con pandemias, Roy Dotson, informó que el monto del fraude representa un 3 por ciento de los 3.400 millones de dólares destinados a las ayudas en el marco de la pandemia.



«En general, el señor Dotson nos cautiva con su honestidad (…). Él mismo se pregunta: ‘¿podremos nosotros, EEUU, detener el fraude?’ Y responde que no. Por lo visto, el Servicio Secreto tiene una idea bastante clara de cómo funciona la maquinaria estatal estadounidense», señaló la diplomática en su canal de Telegram.



Zajárova recordó que Washington anunció recientemente que una de sus prioridades de política exterior consistía en la lucha contra la corrupción, así como el desarrollo de un proyecto de ley para combatir ese fenómeno «a escala global».



«La larga tradición estadounidense de aplicación extraterritorial se multiplica aquí hasta el infinito, se convierte en un punto clave para la comunicación internacional. EEUU se ha otorgado el derecho de actuar como un auditor global anticorrupción, así como ejercer en calidad de fiscal, investigador y juez. Y luego sale a la luz una información tan desagradable», indicó la portavoz de la Cancillería rusa.



Zajárova recordó el cuento de Hans Christian Andersen «el nuevo traje del emperador», así como mencionó a Sigmund Freud, al asegurar que todo parece indicar que «el rey está desnudo».



«Además podemos recordar que Afganistán se convirtió para EEUU en un abismo de la corrupción, allí fueron robados miles de millones asignados a la reconstrucción del país. O el escándalo de corrupción en la compra de equipos médicos, que estalló en octubre de este año», recalcó.



Zajárova subrayó que «por supuesto, resulta muy fuerte el hurto de 100.000 millones del presupuesto destinado a los desempleados. Para superar esa nueva altura, a Washington no le queda más remedio que robar el dinero asignado para la lucha contra la corrupción mundial».



Según la representante del Ministerio de Exteriores ruso, si la Casa Blanca está tan dispuesta a luchar contra la corrupción a escala global, debería comenzar por sí misma.



«Podría organizar una fundación, no sé, algo, ellos tienen experiencia», resumió la portavoz. (Sputnik)