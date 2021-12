Moscú acusa a EEUU de restringir visados a rusos para lograr concesiones de Rusia

Moscú, 31 dic (Sputnik).- Estados Unidos restringe artificialmente la expedición de visados de no inmigrante a los rusos para obtener concesiones unilaterales de Rusia, declaró en una entrevista con Sputnik el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



El diplomático ruso denunció que «EEUU, alegando la escasez del personal (en la embajada), está restringiendo artificialmente la emisión de visados de no inmigrante a Rusia».



«Washington lo hace por una razón: para ‘negociar’ para sí mismo concesiones unilaterales por parte de Rusia», dijo.



La embajada del país norteamericano, puntualizó el titular de Exteriores ruso, podría sin problemas aumentar su plantilla.



«Nada le impide a la embajada de EEUU llenar la cuota acordada (de 455 empleados) y estabilizar el trabajo de su servicio consular», aseveró.



Al comentar en general la situación de que EEUU no otorga visados a los rusos, Lavrov afirmó que «desgraciadamente la situación sigue siendo complicada».



Recordó que Washington suspendió la emisión de visados no diplomáticos desde el 12 de mayo de 2021, pero se reservó el derecho de considerar las solicitudes relacionadas con emergencias vitales.



«Esta es una decisión soberana de EEUU», constató el ministro.



Aunque en las negociaciones con Estados Unidos Rusia plantea una y otra vez el tema de la normalización del proceso de concesión de visados, opinó el ministro, «en medio del deterioro de las relaciones bilaterales es poco probable que Washington suavice su actual política de visados».



Desde mediados de mayo, la embajada de EEUU en Moscú ha reducido sus servicios consulares debido a la prohibición de contratar a nacionales de Rusia y terceros países, así como un recorte del 75 por ciento de su personal consular. De esta manera, la misión estadounidense suspendió el procesamiento de visas de no inmigrante para viajes no diplomáticos.



También quedó suspendida la prestación de servicios consulares por parte de los diplomáticos estadounidenses en el consulado de las ciudades de Ekaterimburgo y Vladivostok.



Rusia introdujo las restricciones de contratación para la embajada de EEUU como medida de represalia a otra serie de sanciones que Washington impuso en abril. (Sputnik)