Sanidad israelí permite el uso de pruebas de antígenos para salir de la cuarentena

Tel Aviv, 30 dic (Sputnik). – El Ministerio de Salud israelí actualizó este miércoles sus pautas para permitir que las personas vacunadas o recuperadas, que estuvieron expuestas a los portadores del coronavirus, salgan de la cuarentena después de una prueba de antígeno negativa.



Hasta ahora, solo eran válidas las pruebas de PCR (siglas de Reacción en Cadena de Polimerasa en inglés) en para acortar la cuarentena. Según las nuevas pautas, que entraron en vigencia este jueves, también se permite usar una prueba rápida de antígeno (negativa), pero no una prueba casera. Si la prueba de antígeno es positiva, se requerirá llevar a cabo una PCR.



La nueva directriz sólo se aplica a aquellos que se consideran completamente vacunados (ya sea con un refuerzo o dentro de los seis meses posteriores a una segunda dosis), los no vacunados deben realizar una prueba de PCR.



Quienes den positivo en una prueba de antígeno deberán realizar un seguimiento con una prueba de PCR. Si es negativa, pueden salir de la cuarentena, si es positiva, deben autoaislarse durante 10 días hasta que se recuperen, con la autorización de un médico.



Aquellos que no están vacunados deben aislarse por sí mismos durante 14 días, con la posibilidad de acortar el período con una prueba de PCR negativa el día 7, dijo el ministerio.



Israel ha experimentado un aumento en las infecciones desde la aparición de ómicron, y los nuevos casos de covid-19 alcanzaron el lunes un máximo de contagios que no se había registrado desde hacía tres meses.



El Ministerio de Salud anunció el miércoles que se confirmaron más de 2.500 casos adicionales desde la medianoche, lo que llevó las infecciones activas a más de 18.000. El número de la tasa de pruebas positivas también aumentó, lo que indica que la propagación del virus se está acelerando.



A pesar del aumento de esas cifras, no ha habido un aumento importante en las hospitalizaciones ni en los casos graves. El número nacional de muertos por la pandemia se situó en 8.243. (Sputnik)