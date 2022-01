Irán insiste en que su lanzamiento espacial se ajusta a las resoluciones de la ONU

Teherán, 1 ene (Sputnik).- La resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada para respaldar el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán en 2015, no prohíbe a Irán realizar investigaciones espaciales, incluido lanzar satélites, declaró el portavoz de la Cancillería iraní, Said Hatibzade.



«A pesar de las declaraciones de países de Occidente, ninguna resolución de la ONU prohíbe a Irán llevar a cabo sus investigaciones espaciales y programas de pruebas correspondientes, incluido en la materia de satélites y cohetes portadores», dijo, citado por la agencia Tasnim.



El jueves el Ministerio de Defensa de Irán anunció que esta nación había lanzado con éxito el vehículo espacial Simorgh (Fénix) que elevó a una altitud de 470 kilómetros tres dispositivos de investigación.



El lanzamiento se produjo en medio de la octava ronda de conversaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto en Viena, suspendidas por las fiestas del Año Nuevo y previstas para continuar el próximo 3 de enero.



El Ministerio de Exteriores de Francia condenó el lanzamiento, afirmando que no se ajusta a la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Recordó que este documento llama a Irán a abstenerse de las actividades relacionadas con misiles balísticos capaces de portar armas nucleares.



París apuntó al papel del Ministerio de Defensa de Irán en el lanzamiento, y subrayó que este contribuye al programa de desarrollo de misiles balísticos del país persa. (Sputnik)