Papa Francisco: María sonríe y nos pide seguir a su Hijo que no defrauda jamás

Roma, 1 Ene (Elpaís.cr).- En su última homilía de este año 2021, antes del inicio del Año Nuevo 2022, el Papa Francisco afirmó que la Virgen María sonríe a todos, muestra al Niño Jesús que ha nacido en Navidad, y alienta a seguirlo en la vida cotidiana con confianza y esperanza.

Así lo indicó el Santo Padre en la homilía de las Vísperas de la Solemnidad de María Madre de Dios, oración presidida por el Cardenal Giovanni Battista Re, este viernes 31 de diciembre en la Basílica de San Pedro.

La Navidad

El Papa recordó que “en estos días la Liturgia nos invita a despertar en nosotros el estupor por el misterio de la Encarnación. La fiesta de la Navidad es tal vez aquella que mayormente suscita esta actitud interior: el estupor, la maravilla, el contemplar, como los pastores de Belén, que primera reciben el luminoso anuncio angélico y luego corren y encuentran efectivamente el signo que se les había indicado: el Niño envuelto en pañales dentro de un pesebre”.

En la Iglesia Católica, la Navidad se celebrar durante ocho días en lo que se conoce como Octava de Navidad, desde la tarde del 24 de diciembre hasta el 1 de enero, Solemnidad de María Madre de Dios.

Además, el tiempo de Navidad se extiende hasta la fiesta del Bautismo del Señor, en el domingo siguiente a la Epifanía que suele celebrarse el 6 de enero.

A continuación el texto completo de la homilía del Santo Padre:

