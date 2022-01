La OTSC enviará las fuerzas de la paz a Kazajistán

Moscú, 6 ene (Sputnik).- El Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) decidió enviar las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz a Kazajistán en relación la petición del presidente kazajo Kasim-Zhomart Tokáev, anunció el primer ministro de Armenia, el presidente del Consejo, Nikol Pashinián.



«En relación con la petición del residente de Kazajistán Tokáev y en vista de la amenaza a la seguridad nacional y la soberanía de Kazajistán causada, entre otras cosas, por la interferencia externa, el Consejo de Seguridad Colectiva de la OTSC, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Seguridad Colectiva, decidió enviar las Fuerzas Colectivas de Mantenimiento de la Paz de la OTSC Kazajistán», escribió Pashinián en su cuenta de Facebook.



Señaló que las fuerzas serán enviadas por un período limitado con el fin de estabilizar y normalizar la situación en el país.



Las protestas estallaron el 2 de enero en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, en el oeste de Kazajistán, por el aumento del precio del gas licuado de petróleo (GLP).



Una comisión gubernamental determinó dos días después disminuir los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas de país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios.



Grupos de individuos violentos atacaron también dos canales de televisión causando enormes destrozos. En todo el país se apagó Internet.



El presidente Tokáev denunció que las protestas fueron orquestadas por un grupo de instigadores, aunque no reveló su identidad.



Ante los actos de violencia, las autoridades decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. (Sputnik)