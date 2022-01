Todas las instituciones financieras de Kazajistán suspenden sus operaciones

Moscú, 6 ene (Sputnik).- Todas las organizaciones financieras en Kazajistán suspendieron sus actividades en medio de una operación antiterrorista y las interrupciones de Internet, informó este jueves el canal de televisión Khabar 24 citando al portavoz del Banco Nacional del país, Olzhas Ramazánov.



«La Agencia de Regulación y Desarrollo del Mercado Financiero de la República de Kazajistán y el Banco Nacional de Kazajistán, teniendo en cuenta la realización de las operaciones antiterroristas de las fuerzas de seguridad y considerando la interrupción temporal de Internet (…) informan de una suspensión temporal de las actividades de todas las instituciones financieras», dijo Ramazánov.



Señaló que esta medida, entre otras cosas, tiene como objetivo proteger la salud y la vida de los empleados y clientes de las instituciones financieras.



Las protestas estallaron el 2 de enero en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, en el oeste de Kazajistán, por el aumento del precio del gas licuado de petróleo (GLP).



Una comisión gubernamental determinó dos días después disminuir los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas de país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios.



El presidente del país, Kasim-Zhomart Tokáev, denunció que las protestas fueron orquestadas por un grupo de instigadores, aunque no reveló su identidad.



El Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) decidió enviar las fuerzas de la paz a Kazajistán en respuesta a la solicitud del presidente kazajo.



Ante los actos de violencia, las autoridades decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana.

Tiroteo en Almaty

Por la mañana se inició un tiroteo en la Plaza de la República de la ciudad Almaty en Kazajistán, informa Sputnik Kazajistán.



«Se está realizando un tiroteo en la plaza», dice la nota en cuenta Telegram de la agencia, precisando que se produjo alrededor de 10 disparos.