Los daños por disturbios en Kazajistán se acercan a los $100 millones

Nursultán, 6 ene (Sputnik).- El valor total de daños provocados por los disturbios en Kazajstán se estima en 40.000 millones de tenge (unos 92 millones de dólares), según la Cámara Nacional de Empresarios.



«El valor total de daños es de aproximadamente 40.000 millones de tenge (en Almaty, 39.500 millones de tenge). Al mismo tiempo, es imposible evaluar el daño de la mayoría de los arrendadores, ya que no hay acceso a estas instalaciones», dice el comunicado.



Se precisa que principalmente se trata de los «daños a fachadas de edificios», así como «hay numerosos hechos de robo de equipos, artículos de interior y productos costosos».



«Para las 17.00 hora local del 6 de enero (GMT+6), se identificaron unas 300 entidades afectadas ubicadas en 43 edificios (incluidos 12 centros comerciales y tiendas). Las más afectadas son entidades comerciales, de hostelería, transporte, servicios y sector financiero (en particular, cajeras automáticas)», añade la nota.

🇰🇿🇷🇺 El Ministerio de Defensa de Rusia publicó imágenes del envío de militares a Kazajistán, donde protegerán instalaciones estatales y militares y asistirán a las fuerzas del orden. pic.twitter.com/s66olQl2mN — RT en Español (@ActualidadRT) January 6, 2022



Las protestas masivas estallaron el 2 de enero en las ciudades de Zhanaozen y Aktau, en el oeste de Kazajistán, por el aumento del precio del gas licuado de petróleo (GLP).



Una comisión gubernamental determinó dos días después disminuir los precios del combustible. Sin embargo, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios.



El presidente del país, Kasim-Zhomart Tokáev, denunció que las protestas fueron orquestadas por un grupo de instigadores, aunque no reveló su identidad.



El Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) decidió enviar las fuerzas de la paz a Kazajistán en respuesta a la solicitud del presidente kazajo.



Ante los actos de violencia, las autoridades decretaron el estado de emergencia hasta el 19 de enero y el toque de queda que rige de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. (Sputnik)