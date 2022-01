Aumentan positivos de coronavirus y nuevas regulaciones en escuelas de Israel

Tel Aviv, 9 ene (Sputnik).- La tasa de positividad en las pruebas del coronavirus subió al 11,71 por ciento, la más alta registrada desde octubre de 2020 en el país, y en las escuelas se han implementado nuevas regulaciones para que regrese la actividad completamente, informó el gobierno este domingo.



El número de pacientes con covid-19 gravemente enfermos aumentó a 206, mientras que el recuento diario de 17.521 nuevos casos el sábado experimentó una ligera caída con respecto a los 18.831 nuevos casos récord del viernes, según las cifras del Ministerio de Salud publicadas este domingo.



Actualmente se contabilizan 115.010 pacientes activos en el país y el número de muertos se mantuvo en 8.259, sin cambios desde el viernes.



Las nuevas pautas de coronavirus para las escuelas israelíes entraron en vigor este domingo, permitiendo que todas las escuelas y guarderías vuelvan a la actividad plena, ya que las tasas de vacunación no son un factor para determinar si las clases pueden ser presenciales o no.



Según las nuevas reglas, las escuelas estarán sujetas a las mismas regulaciones que los establecimientos comerciales, donde cualquier persona vacunada debe hacerse una prueba rápida de antígeno después de la exposición a un portador de covid-19 y quedarse en casa hasta que obtenga un resultado negativo. Aquellos que den positivo deben ponerse en cuarentena durante 10 días.



Los no vacunados deben aislarse durante al menos una semana y sólo pueden salir de la cuarentena una vez que realicen una prueba de antígeno en un centro de pruebas, no en sus propios hogares.



El requerimiento del uso de máscaras en las escuelas se mantiene.



También este domingo, Israel reabrió sus fronteras a los viajeros extranjeros vacunados y algunos recuperados.



De los 9,5 millones de habitantes de Israel, 6.621.321 han recibido al menos una dosis de vacuna, de ellos, 5.963.196 han recibido una segunda dosis y 4.322.783 un refuerzo también. Hasta el sábado 254.00 personas habían recibido el segundo refuerzo (cuarta dosis). (Sputnik)