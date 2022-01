Colapsa una represa por las intensas lluvias en el estado brasileño de Minas Gerais (vídeo)

Río de Janeiro, 13 Ene (Elpaís.cr).- Desde octubre del año anterior, fuertes lluvias castigan al estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste del país, lo que llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia en 138 municipios de esa región.

El martes, medios locales difundieron un video en el que se aprecia el momento exacto en que colapsa una represa, debido al imparable caudal de agua del Río Grande del Norte.

Esto provocó el desborde del Dique Lisa, de Mina Pau Branco, perteneciente a la empresa minera Vallourec, ubicada en Nova Lima.

TRANSBORDAMENTO DA BARRAGEM DA MINA DO PAU BRANCO

Imagens, obtidas com exclusividade pela Rádio Itatiaia, mostram o momento exato do transbordamento da barragem da Mina do Pau Branco, na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais. pic.twitter.com/6Rj0l7KYnB

