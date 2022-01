Washington, 13 ene (Sputnik).- Rusia no se dejará intimidar por la amenaza de sanciones abrumadoras por parte de EEUU, afirmó el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov.



El diplomático atribuyó las conjeturas sobre supuestos preparativos de Rusia para invadir Ucrania a «la imaginación enfermiza de los círculos rusofóbos» en Washington.



«Este es el resultado de su trastorno mental. La respuesta es inequívoca: no tenemos intenciones agresivas hacia Ucrania», declaró.



Con respecto a aquellos legisladores en EEUU que sugieren imponer sanciones paralizantes contra Rusia, así como restricciones personales contra sus principales líderes, Antónov resaltó que sus llamados «son provocativos y no tienen futuro».



«No nos dejaremos intimidar por las restricciones», enfatizó.



El embajador recomendó a los políticos del Capitolio que se dediquen a construir el consenso bipartidista para sacar a EEUU de lo que calificó como «la más profunda crisis económica y política».



Antónov subrayó que Moscú no busca enfrentamiento con Washington.



«Estamos en contra del enfrentamiento. Elegimos construir unas relaciones pragmáticas y equitativas entre Rusia y EEUU», dijo.



La estrategia de amenazas, según el diplomático ruso, no traerá ningún beneficio al pueblo estadounidense y afectará también a la seguridad internacional.



Según Antónov, Rusia espera de EEUU una respuesta pertinente a su reciente iniciativa de nuevas garantías de seguridad.



«Habíamos presentado nuestras iniciativas para sacar la situación de la crisis. El 10 de enero las explicamos en Ginebra y el 12 de enero, en el marco del Consejo Rusia-OTAN en Bruselas. Estamos esperando una reacción adecuada, no en forma de declaraciones populistas sino propuestas argumentadas por escrito», apuntó.



A finales de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial de Ucrania.



El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12; también se debatirá este jueves en una sesión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Viena.



Mientras continúan las negociaciones, un grupo de senadores demócratas presentó este miércoles al Congreso de EEUU un proyecto de ley para imponer sanciones «paralizantes» a una docena de grandes bancos de Rusia y a altos cargos del Gobierno, incluidos el presidente Vladímir Putin, el primer ministro, los titulares de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como los altos mandos militares, en caso de un ataque a Ucrania. (Sputnik)