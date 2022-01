EEUU señala que conversaciones de la OSCE con Rusia son solo un «inicio»

Washington, 13 ene (Sputnik).- Las conversaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre las propuestas de seguridad de Rusia presentadas en medio de la tensión con Ucrania son solo un comienzo, al que seguirán pronto otras discusiones, dijo este jueves el embajador de EEUU ante el organismo, Michael Carpenter.



«Nunca hubo ninguna expectativa de que habría algún tipo de acuerdo hoy (…) Hoy es el inicio de un proceso que se pondrá en marcha en breve», dijo Carpenter a los periodistas en una rueda de prensa.



Este jueves, se realizó una reunión del Consejo Permanente de la OSCE, en Viena, para analizar las propuestas de seguridad de Rusia.



Moscú publicó sus propuestas de seguridad para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y EEUU a fines de 2021.



En ellas solicitó, en particular, garantías de que la alianza no se expandiría hacia el este.



EEUU insiste en que no permitirá que nadie cierre de golpe la política de puertas abiertas de la OTAN.



Por su parte, Carpenter dijo que EEUU espera seguir teniendo un «diálogo abierto».



«Sin embargo, vamos a probar eso, tenemos que ver si los rusos están preparados para participar», agregó.



Carpenter describió todo el proceso como negociaciones técnicas «largas y complejas» que llevan tiempo.



«Primero hay que tener una discusión, y luego hay que probar si hay voluntad de comprometerse con medidas específicas», explicó el diplomático.



El enviado estadounidense subrayó la disposición para un diálogo «genuino, serio y de alto nivel» con Rusia.



Sin embargo, Washington y sus aliados no van a renegociar los principios básicos, afirmó. (Sputnik)