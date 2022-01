La Justicia de Canadá impide temporalmente a un padre no vacunado contra la COVID-19 ver a su hijo

Quebec, 13 Ene. (EUROPA PRESS) – La Justicia de Canadá ha impedido temporalmente a un padre no vacunado contra la COVID-19 ver a su hijo de 12 años, en la que es la primera sentencia que priva a un progenitor de sus derechos de acceso a sus vástagos en relación con la inmunización por la pandemia en el país norteamericano.

En la sentencia, el juez Jean-Sébastien Vaillancourt ha considerado que, a pesar de que las disputas legales que involucran a niños se juzgan en Canadá sobre la base del criterio de qué es mejor para ellos, en este caso «no conviene» al niño tener contacto con su padre «si no está vacunado y se opone a las medidas sanitarias en el contexto epidemiológico actual», aunque «normalmente hubiera sido en el interés superior del niño tener contacto con su padre».

La madre del niño es la que tiene su custodia, mientras que el padre tiene derecho a visitarle «incluidos fines de semana alternos y una semana durante la temporada de vacaciones», según el acuerdo de los progenitores. Fue el padre el que presentó una solicitud al juzgado a mediados de diciembre para obtener la modificación de sus derechos de visita, además de para solicitar un día más con su hijo durante las vacaciones.

Según la información recogida por el diario ‘Le Devoir’, la madre se opuso y solicitó la suspensión de los derechos del padre tras conocer que no estaba vacunado contra la COVID-19. La progenitora también señaló que el padre era un «conspiranoico» y un «antivacunas» y especificó que el hecho de que no estuviera vacunado «era muy preocupante para ella», según informó su abogado, Pierre-Olivier Martel, porque el niño va de un domicilio a otro.

En la sentencia, con fecha del 23 de septiembre pero que ha trascendido ahora, el juez ha remarcado que el adolescente está vacunado con la pauta completa y ha subrayado que el padre declaró en la vista tener «reservas» sobre la vacuna. No obstante, incidió en que respeta las medidas sanitarias, en particular la de no salir de casa, pero el juez ha indicado que no presentó «ningún argumento» para sustentar o explicar sus reservas ante el suero.

«Extractos de la página de Facebook (del padre) revelan que, en realidad, parece oponerse a las vacunas y a las medidas sanitarias», según el juez, que también ha apuntado a que «sugieren que efectivamente es lo que comúnmente se llama un ‘conspiranoico'», por lo que «el tribunal tiene fuertes motivos para dudar de que respete las medidas sanitarias como afirma».

Otro de los motivos que ha inclinado la balanza hacia la madre para el juez, que ha insistido en que la vacunación «es una medida preventiva fuertemente alentada por las autoridades sanitarias», es que la madre reside actualmente con su pareja y otros dos hijos menores de cinco años, por lo que el magistrado ha señalado que también debe considerar el mejor interés para estos dos últimos, que no están vacunados por no estar disponible la inmunización para su grupo de edad.

Vaillancourt ha fallado, sin embargo, que la suspensión de los derechos de acceso de este padre al niño sea de «corta duración» entre otras cosas porque puede decidir vacunarse. Su decisión es válida hasta principios de febrero, cuando se reevaluará el caso.