Kazajistán critica la resolución de la Eurocámara sobre los recientes disturbios

Nursultán, 21 ene (Sputnik).- El Gobierno kazajo calificó de «preconcebida» la resolución que el Parlamento Europeo adoptó el jueves en relación con los recientes disturbios en Kazajistán.



«La resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en nuestro país es preconcebida y se basa en conclusiones y datos que no son objetivos», declaró el Ministerio de Exteriores de Kazajistán este viernes.



La Cancillería calificó de «preocupante» que no se haya realizado una evaluación objetiva de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Kazajistán a principios de este enero.



La víspera, la Eurocámara adoptó por 589 votos a favor y 35 en contra, con 47 abstenciones, una resolución que denuncia en términos contundentes los actos de violencia generalizados que siguieron a las protestas pacíficas en Kazajstán, e insta a las autoridades kazajas a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y liberar de inmediato a los manifestantes y activistas detenidos arbitrariamente.



El documento condena «la retórica incendiaria» del presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, incluida su descripción general de los manifestantes como «terroristas», sugiere a las autoridades kazajas se abstengan de presentar cargos de terrorismo «a partir de interpretaciones demasiado amplias del término» y hagan distinción entre manifestantes pacíficos y aquellos que usan la violencia y cometen delitos.



El Parlamento exige una investigación internacional de los crímenes presuntamente cometidos contra el pueblo de Kazajistán e insta a las autoridades kazajas a considerar la creación de un grupo de trabajo permanente bajo los auspicios de la OSCE para evaluar si los disturbios fueron el resultado de una interferencia extranjera o luchas de poder internas.



También recomienda a las autoridades kazajas impulsar reformas urgentes para combatir la corrupción y reducir la creciente desigualdad.



Las resoluciones de la Eurocámara no son vinculantes para los Estados miembros del bloque comunitario, pero la opinión de los parlamentarios se considera importante.



La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo, que más tarde derivaron en disturbios masivos, saqueos y ataques armados contra establecimientos públicos.



El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno, asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional –cargo reservado antes con carácter vitalicio al expresidente Nursultán Nazarbáev–, caracterizó la situación como un intento de socavar la integridad del Estado kazajo y pidió ayuda a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) «para eliminar la amenaza terrorista».



La OTSC respondió de inmediato a su solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.



El 13 de enero, la OTSC dio por concluida su misión de paz en Kazajistán y procedió a una retirada gradual señalando que se completará en diez días.



La violencia en Kazajistán se saldó con 225 muertos y más de 4.350 heridos, según la Fiscalía General. Miles de personas fueron detenidas en relación con los disturbios. (Sputnik)