EEUU pide a Rusia que no publique la respuesta estadounidense sobre garantías de seguridad

Moscú, 22 ene (Sputnik).- Estados Unidos pidió a Rusia que no publique el texto de la respuesta de Washington a la iniciativa rusa sobre las garantías recíprocas de seguridad en Europa, informó el diario The Washington Post.



«Funcionarios estadounidenses pidieron a sus colegas rusos que mantengan el documento en secreto», dice un comunicado.



Sin embargo, un funcionario anónimo del Departamento de Estado reconoció que Moscú todavía puede tomar su propia decisión y publicar el documento.



La víspera, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. anunció que EEUU responderá por escrito a la propuesta de Rusia la próxima semana.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, se plantea a los países de la Alianza Atlántica comprometerse a contener la ampliación del bloque y excluir la adhesión de las exrepúblicas soviéticas, en especial Ucrania.



El tema centró las negociaciones de EEUU y Rusia en Ginebra, los días 9 y 10 de enero, y la reunión del Consejo OTAN-Rusia que se celebró en Bruselas el día 12, así como se debatió el 13 de enero en una sesión del Consejo Permanente de la OSCE en Viena. (Sputnik)