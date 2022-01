La mayoría de la población en Costa Rica no cree en los mitos que rodean a la vacuna contra el COVID-19

San José, 21 Ene (ODI/UCR).- Un equipo compuesto por cinco estudiantes de la Escuela de Estadística de la UCR, determinó que al menos un 63 % de la población del país está en desacuerdo o muy en desacuerdo ante la consulta de si creé en los diferentes mitos que giran alrededor de las vacunas anti Covid-19.

Asimismo, encontraron que el 65 % de las personas apoyan que se solicite el carné de vacunación contra el coronavirus para entrar a sitios públicos como estadios, bares o restaurantes.

Todos los detalles de este análisis se encuentran dentro del estudio denominado Actualidades 2021: segunda encuesta nacional sobre Covid-19, que pertenece al curso Diseño de Encuestas por Muestreo de la Escuela de Estadística, el cual es dirigido por el MAG. Johnny Madrigal Pana, profesor catedrático y director de dicha unidad académica.

Este apartado en específico se tituló Vacunación: mitos y obligatoriedad para ingresar a sitios públicos, y fue desarrollado por los estudiantes Karla Agüero Barquero, Arlyn Angulo Hernández, Ariana Arroyo Madrigal, Priscila Hidalgo Midence, y Adriana Sánchez Mora.

Ticos dejan de lado los mitos

Según se relata en la investigación, una de las creencias más populares es que a la fórmula de la vacuna contra el Covid-19 se le ha agregado sustancias que dañan la salud. Un 22.3 % de las personas dijeron estar de acuerdo o muy de acuerdo en que esto es real.

A ellas les siguieron un 19.8 % quienes afirman que la misma vacuna produce el coronavirus, y después existe el apoyo a mitos menos conocidos, como por ejemplo que causa infertilidad con 6.3 %, que incluye microchips que controlan la mente con 4.1 %, que provoca autismo con 3.5 %, y que produce cáncer con 3.3 % de apoyo.

Como parte del estudio se elaboró una escala de creencias sobre los mitos de la vacuna, y como resultado se obtuvo un promedio de 2.6, dentro de un rango de cero a diez, de personas quienes toman los toman como verdaderos.

En esa misma escala quedó expuesto que un 18.5 % de las personas no cree en mitos, 65.2 % dice tener un nivel bajo de creencias, 13.6 % afirma que tiene un nivel medio y 2.7 % tienen una alta creencia en mitos.

En esta investigación se revela que la creencia en los mitos se relaciona con el nivel educativo de cada persona, ya que entre quienes dicen no creer predominan las que cuentan con educación universitaria (43.3%), y entre aquellas personas quienes se ubican en un nivel alto de creencias, existen más personas con solamente educación primaria o menos (46.2%).

Más seguridad para visitantes en sitios públicos

Los resultados de la creencia en mitos sobre la vacuna contra el Covid-19 pueden repercutir en la salud pública, como por ejemplo si se apoya o no la exigencia de solicitar una comprobación de vacunación para poder ingresar a un restaurante, bar, centros deportivos y demás sitios cerrados, que junto con la aglomeración se convierten en espacios ideales para la propagación del virus.

Para esta variable, la investigación identificó que el 65 % de las personas sí están de acuerdo o muy de acuerdo en que los encargados pidan un comprobante de vacunación para el ingreso a estadios deportivos (75.5 %); bares, discotecas y salones de baile (74.5 %); y gimnasios (73.1 %).

Este trabajo estadístico, que generó una encuesta nacional sobre la pandemia por el coronavirus, es elaborado por las y los estudiantes del curso Diseño de Encuestas por Muestreo. Foto Anel Kenjekeeva.

En cuanto a la escala de apoyo para esa misma solicitud, el resultado fue de 6.5 personas que están a favor, dentro de un rango de cero a diez. Además, quienes dieron un bajo apoyo a la restricción vehicular también están en contra de que se pida el carné de vacunación en sitios públicos (45.3 %).

“Los resultados indican que, a pesar de que la mayor parte de la población no cree en los mitos relacionados con la vacuna contra la COVID-19, es importante continuar informando a la población para reducirlos cada vez más, pues podría afectar algunas medidas que tiendan a disminuir la propagación del virus”, indicó finalmente la estudiante Karla Agüero.

En particular, esta encuesta nacional incluyó una muestra probabilística de 2003 personas mayores de edad, quienes utilizan la telefonía celular, y solamente se analizaron temáticas relacionadas con la pandemia por el Covid-19.

“Tenemos 11 informes anuales de encuestas en nuestras bases de datos que incluyen 107 temas muy variados. Esta información puede ser consultada en Actualidades 2021, y para elaborar cada estudio se dispone de tan sólo cuatro meses, por lo que es un trabajo arduo”, concluyó Johnny Madrigal.

Actitudes antivacunas y obligatoriedad

La Encuesta Actualidades 2021 también indagó acerca de las actitudes antivacunas y la obligatoriedad de la vacunación.

Un 75 % de las personas encuestadas mostraron acuerdo hacia la obligatoriedad de la vacunación en personas mayores de 18 años, disminuyó cuando se consideran las de 12 a 17 años (69 %) y se redujo más al mencionar a menores entre 5 y 12 años (59,4 %).

Para estos tres segmentos poblacionales, las magnitudes que consideraron la vacunación como obligatoria fue mayor en mujeres, en personas de mayor edad, con menores niveles educativos y católicos.

A quienes respondieron que la vacunación en personas mayores de edad no debe ser obligatoria, se les preguntó por qué y la respuesta más frecuente fue “decisión propia, derecho a decidir, no quiere”.

Por otra parte, un 19 % de los encuestados manifestó no tener conocimiento de alguna ley u otra normativa legal en Costa Rica que obligue a las personas a vacunarse en caso de una pandemia.

En relación con la vacunación, el 71 % respondió que tenía la dosis completa y un 20,3 % la dosis incompleta. Además, un 5 % dijo que no quería vacunarse (lo que equivale a 250 mil personas), cifra que en agosto del 2021 era de 7,8 %. Las razones principales para no querer vacunarse fueron: el temor a los efectos en la salud (22,7 %), por decisión propia (16,4 %), desconfía de la vacuna (13,2 %) y no quiere (10,4 %).

El porcentaje de personas en contra de las vacunas fue más alto entre quienes pensaban que la restricción vehicular no contribuye a disminuir el número de contagios (8,2 %), en comparación con quienes opinaron lo contrario (2,6 %). Igual sucedió con quienes consideraron que la restricción vehicular perjudica la situación social (8 %), si se compara con quienes afirmaron que sí constituye un beneficio (3,9 %).

La presencia de mitos entre las personas antivacunas fue mayor entre quienes tenían un nivel alto de creencias, pues la cifra de antivacunas llegó al 40 %, mientras que si el nivel de creencias era medio, el porcentaje es de 12,2 %. En cambio, fue casi nulo cuando no se cree en mitos o la creencia es baja.

El apoyo o no al carné de vacunación establecido por el Gobierno también determinó la presencia o ausencia de antivacunas entre las personas consultadas, ya que la magnitud fue de 17,3 % entre quienes adversaban tal medida y casi nulo entre quienes la favorecían.

(*) Otto Salas Murillo y Patricia Blanco Picado, Periodistas, Oficina de Divulgación e Información.