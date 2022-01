Alemania elabora plan para evacuar a familias de sus diplomáticos de Ucrania, dice medio

Berlín, 22 ene (Sputnik).- El Ministerio de Exteriores de Alemania está elaborando un plan para evacuar a las familias del personal de su embajada en Ucrania en caso de una escalada de tensiones en el país eslavo, informó el tabloide alemán Bild.



«El Ministerio de Exteriores está preparando un plan para la evacuación de familiares del personal de la Embajada de Alemania en Ucrania. Según el plan, deberían ser retirados del país en caso de un mayor deterioro de la situación», escribe el medio.



Horas antes el canal FoxNews informó que el Departamento de Estado de EEUU había ordenado comenzar a evacuar el 24 de enero a las familias de los diplomáticos de la Embajada en Kiev.



El servicio de prensa del Departamento de Estado no confirmó a Sputnik dicha información, pero señaló que los ciudadanos del país no deben depender de vuelos patrocinados por el gobierno, sino utilizar aerolíneas comerciales.



Ucrania y algunos países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en su frontera con Ucrania.



Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie. Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cerca de las fronteras rusas. (Sputnik)