China niega que Xi pidiera a Putin no atacar Ucrania durante JJOO de Pekín

Moscú, 23 ene (Sputnik).- La embajada de China en Moscú desmintió la información de la agencia Bloomberg de que el presidente chino, Xi Jinping, habría pedido a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que no atacara Ucrania durante los Juegos Olímpicos de Pekín.



«La información de Bloomberg de que el líder de la República Popular China le pidió supuestamente al líder de Rusia que no ataque Ucrania durante las olimpiadas para no estropear la fiesta, es una noticia falsa y una provocación», dice el comunicado de la legación enviado a Sputnik.



La misión diplomática subrayó que la posición de China respecto a la crisis ucraniana es clara y coherente.



«La parte china aboga por que las discrepancias se resuelvan a través de diálogo y consultas en el marco de los Acuerdos de Minsk», puntualiza el texto.



Al comentar la información de Bloomberg, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, destacó previamente que «ya no es una noticia falsa sino toda una operación especial informativa de los servicios correspondientes norteamericanos» con ayuda de la mencionada agencia.



Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en las últimas semanas por una supuesta acumulación de tropas rusas cerca de la frontera que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas y acusa a la OTAN de incrementar la actividad militar cerca de sus fronteras, viendo en ella una amenaza para su seguridad nacional. También defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente. (Sputnik)