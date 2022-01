Presunto candidato a «líder prorruso en Kiev» está bajo sanciones de Moscú

Moscú, 23 ene (Sputnik).- El exdiputado ucraniano Evgueni Muráev, señalado por la Cancillería británica como uno de los presuntos candidatos a «líder prorruso en Kiev», figura en la lista de individuos sancionados por Moscú, se desprende de un decreto del Gobierno de Rusia.



El documento, con fecha de 25 de diciembre de 2018, introdujo modificaciones al Decreto No 1.300 del mismo año que impuso sanciones económicas a personas físicas y entidades de Ucrania por acciones hostiles contra ciudadanos y empresas de Rusia.



El propio Muráev confirmó en declaraciones al medio Strana.ua que está bajo sanciones rusas «por un conflicto con (Víctor) Medvedchuk» y que su familia tiene embargados los activos en territorio del país vecino.



«Cómo creen los servicios secretos británicos y el Foreign Office que eso casa con que Rusia supuestamente me quiere nombrar jefe del ‘gobierno de ocupación’, es una pregunta para el Mr. Bean», ironizó.



Tras militar en el Bloque Opositor ucraniano, rebautizado Plataforma Opositora por la Vida y liderado por Víctor Medvedchuk, Muráev fundó su propia formación, Nashi. Fue propietario del canal televisivo NewsOne y más tarde fundió el canal Nash, mientras que NewsOne, junto con otros dos canales 112.Ukraina y ZIK vinculados con Medvedchuk, dejó de emitir tras ser sancionado por el Gobierno ucraniano.



Este sábado, el Reino Unido acusó al Gobierno de Rusia de buscar instaurar en Kiev un «líder favorable a sus intereses», mientras «sopesa si invade y ocupa Ucrania».



Según la Cancillería británica, «numerosos políticos» ucranianos mantienen «vínculos» con los servicios de inteligencia rusos, incluidos agentes presuntamente involucrados en los planes de ataque en Ucrania.



Estas acusaciones de Londres, que no están respaldadas por prueba alguna, se produjeron tan solo horas después de que el Ministerio de Exteriores de Rusia alertara sobre inminentes provocaciones informativas y militares por parte de Occidente en relación con el tema ucraniano.



En una primera reacción, la Cancillería rusa instó al Reino Unido a cesar las provocaciones y dejar de difundir «disparates», al tiempo que destacó que la desinformación de Londres es otra prueba de que son lo países de la OTAN los que azuzan las tensiones en torno a Ucrania. (Sputnik)