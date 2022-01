Congreso de Honduras avalado por oficialismo instala legislatura 2022-2026

San Salvador, 25 ene (Sputnik).- La junta directiva del Congreso Nacional de Honduras avalada por la presidenta electa de la República, Xiomara Castro, instaló este martes la legislatura 2022-2026 en el hemiciclo parlamentario, mientras una cúpula parlamentaria paralela sesiona de forma virtual.



«Aquí no se va a violar el derecho que tiene cada diputado», afirmó en sus palabras inaugurales el diputado Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH, socialdemócrata), elegido el pasado domingo gracias a una alianza con el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ganador de los comicios del pasado 28 de noviembre.



La Gaceta Oficial de la República publicó en su más reciente edición la elección de Redondo como presidente de la Junta Directiva del Congreso, aunque las bancadas opositoras y 20 disidentes de Libre eligieron en ceremonia paralela a Jorge Cálix, recién expulsado del referido partido por su presunta traición al pacto con el PSH.



«Aquí no se va a violar el derecho a la libertad de expresión de los diputados, como me lo negaron a mí en un momento, porque aquí el diputado no es de un partido, el diputado es del pueblo», destacó Redondo en la sesión.



El diputado oficialista Bartolo Fuentes (Libre) confirmó telefónicamente a la Agencia Sputnik desde el hemiciclo del Congreso que la sesión transcurrió sin problemas, e incluso los disidentes que regresaron para avalar a Redondo fueron recibidos con aplausos.



Simpatizantes de Libre llevan días apostados en las inmediaciones de la sede legislativa para impedir que los grupos parlamentarios afines a Cálix se instalaran en el Congreso.



Castro asumirá la presidencia el próximo 27 de enero, tras ganar los comicios gracias a su alianza con el excandidato Salvador Nasralla, quien pidió a cambio que un diputado de su partido, el PSH, lidere el Congreso. (Sputnik)