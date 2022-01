Convención nacional de Morena en México por inconformidades internas

México, 26 ene (Prensa Latina) Inconformidades en Morena, el partido oficialista de México, por debilidad institucional y selección de candidatos a través de encuestas, llevó hoy a un grupo de tres mil militantes de base a convocar una convención nacional.

Personalidades como Pedro Salmerón, Irma Eréndira Sandoval, John Ackerman, Enrique Semo, Víctor Toledo, Bernardo Bátiz y Jesusa Rodríguez figuran en la lista de expositores.

Según la información enviada a los medios de prensa los firmantes del manifiesto, titulado Momento de Definiciones, se reunirán el 5 de febrero en el monumento a la Revolución para debatir la situación interna del partido.

No se trata, aclaran, de una invitación al margen de los órganos del partido, sino de una convocatoria para analizar por qué la enorme popularidad de Morena contrasta con su profunda debilidad institucional, y ello hace necesaria la revisión de sus documentos básicos, declaración de principios, programa y estatuto.

Denunciaron que estos son violados de manera sistemática y con absoluta impunidad por la cúpula del partido. Los cuerpos colegiados sesionan de manera apresurada y a puerta cerrada en reuniones donde la reflexión y el debate son desalentados y estigmatizados.

No hay un padrón confiable de afiliados, el proceso de selección de candidaturas es opaco y discrecional y la militancia es excluida de las decisiones estratégicas del partido, advierten los promotores.

Los convocantes a la Convención Nacional señalaron que en Morena, este río revuelto ha generado enormes ganancias para los oportunistas, lo cual pone en riesgo la viabilidad histórica del partido como una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda.

Por ello, señala el texto, presentaron el posicionamiento en el que destacaron que cada vez son más comunes las situaciones en que los documentos básicos del partido se convierten en letra muerta frente a pactos o acuerdos políticos cupulares.

Destacaron que se ha construido una estructura paralela extraestatutaria que busca anular la formal del partido. No obstante, aseguraron que sus esfuerzos no se dirigen contra alguien en particular ni buscan dividir al partido, sino que apuestan a la institucionalidad y la unidad dentro del movimiento.

Respecto a la definición de candidaturas a través de encuestas, destacaron que se ha vuelto un coto cerrado de una pequeña élite que suele privilegiar a los oportunistas socios o familiares por encima de militantes con trayectorias sólidas y propuestas de transformación social.