Costa Rica: Los indecisos triunfan en la encuesta electoral del CIEP-UCR

Entre las personas entrevistadas, el 87% manifiesta que sí votará en febrero próximo. El 13% restante indica que no lo hará. La disposición a votar es mayor que el promedio de concurrencia a las urnas registrado oficialmente, especialmente en momentos en que el país atraviesa por una fuerte ola de contagios producto de la aparición de la variante Ómicron del Covid-19, la cual ha demostrado ser mucho más contagiosa que variantes previas.

Al respecto, si bien algunas personas manifiestan la intención de ir a votar, es muy probable que algunas de ellas no acudan a ejercer su voto el próximo 6 de febrero. Esto ocurre porque no se ven atraídas por las opciones existentes, o por algún otro factor que les incline a no participar. Debido a ello, además de consultarle a las personas encuestadas si votarían, se indagó qué tan decididas están de hacerlo.

Al combinar las dos preguntas anteriores, es posible determinar que las personas que manifiestan que sí votarán y que, además, indican que es posible que vayan a votar o que están totalmente decididas a hacerlo constituyen el 68% de las personas encuestadas. Esta cifra es similar al promedio de participación electoral en el país, aunque es un poco mayor que el promedio de las últimas dos décadas.

Al analizar a las personas con alta disposición de votar, el grupo más numeroso lo representa el de personas indecisas: el 41% mencionó no tener un candidato o candidata de preferencia en este momento. Este grupo es 2 puntos porcentuales menor que el reportado el 19 de enero de 2022 y la misma cifra registrada en diciembre de 2021 (usando la metodología panel).

Apoyos a las candidaturas siguen «congelados»