Cristina Fernández alerta en Honduras sobre el peligro de golpes judiciales

Tegucigalpa, 27 ene (Sputnik).- La vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández (2007-2015) alertó el miércoles sobre el peligro de golpes judiciales en América Latina, durante una conferencia en Honduras sobre los estragos del neoliberalismo y el regreso de los pueblos al poder.



«De la misma manera que se financiaban golpes militares y con los mismos financiadores se comienzan a financiar los golpes judiciales en América Latina», advirtió Fernández, invitada a la toma de posesión de Xiomara Castro como presidenta de Honduras.



Ante el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa, Fernández señaló que los intentos por restaurar los gobiernos neoliberales en América Latina son financiados como antaño se hacía con los golpes de Estado perpetrados por militares.



«Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros (que) no juzgan de acuerdo con las leyes sino a la ideología y los intereses que siempre están en contra de los intereses de las grandes mayorías», recalcó la oradora.



La viuda del expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) adelantó que a Castro le espera una tarea «doblemente difícil» por ser mujer, y porque todavía hay machismo en las sociedades latinoamericanas.



«Los pueblos siempre vuelven y no lo hacen nunca de la misma forma ni con los mismos dirigentes. Los nombres y los protagonistas cambian, pero el objetivo es el de siempre: la autodeterminación de los pueblos», enfatizó Fernández.



Como parte de su visita, Fernández fue declarada Ciudadana Ilustre de Tegucigalpa por el recién investido alcalde, Jorge Aldana, del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).



Castro ganó las elecciones del 28 de noviembre pasado como candidata de una alianza opositora liderada por Libre, que rompió así con 130 años de gobiernos de los partidos Liberal (centroderecha) y Nacional (derecha). (Sputnik)