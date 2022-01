El Gobierno de Alemania niega que Rusia haya incumplido el suministro de gas al país

Berlín, 26 ene (Sputnik).- No existe ningún dato que pruebe algún incumplimiento por parte de Rusia de sus obligaciones contractuales de suministro de gas a Alemania, declaró este miércoles el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit.



«Me gustaría agregar, para evitar (…) insinuaciones, que no tenemos datos de que Rusia haya incumplido sus contratos de suministro», dijo Hebestreit ante la prensa, comentando la seguridad energética de Alemania y el suministro del combustible proveniente de Rusia.



Horas antes se informó que la Unión Europea (UE) está estudiando la posibilidad de imponer sanciones a Rusia, en particular, si tiene lugar un «suministro limitado» de gas.



El Kremlin declaró que Rusia siempre ha cumplido de manera impecable sus contratos de suministro de gas a la UE y nunca brindó razones para que se pusiera en duda su confiabilidad.



La información sobre estas posibles nuevas sanciones contra Moscú aparece en medio de las tensiones en torno a Ucrania que se fueron agravando en las últimas semanas por la supuesta acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.



Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas. (Sputnik)