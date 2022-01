Reserva Federal no descarta aumentos mensuales de tasas de interés de EEUU

Washington, 26 ene (Sputnik).- La Reserva Federal no descarta la posibilidad de aumentar las tasas de interés de EEUU todos los meses una vez que tenga lugar la primera alza de la era de la pandemia, aunque el momento y el ritmo de los aumentos aún no se han decidido, dijo este miércoles su presidente Jerome Powell.



«Creo que el patrón que seguiremos es llegar a un momento, un ritmo, una composición y todas esas cosas y luego anunciarlo con anticipación», dijo Powell en una conferencia de prensa después de la conclusión de la reunión de enero sobre política monetaria.



La Fed dijo más temprano el miércoles que pronto sería el momento para elevar las tasas de interés debido a un mercado laboral fuerte y una inflación que supera el objetivo del banco central del 2 por ciento anual.



La Reserva Federal dice que se pueden necesitar entre tres y cuatro aumentos de tasas este año para mitigar parte de la presión inflacionaria en la economía, e incluso entonces el banco central no estaría cerca de controlar las presiones de los precios.



La inflación es de un 7 por ciento, la más alta en casi cuatro décadas.



Los operadores del mercado de bonos esperan que la Reserva Federal suba las tasas en no más de 25 puntos básicos, o un cuarto por ciento, en cada ronda, lo que subraya su desafío en la lucha contra la inflación.(Sputnik)